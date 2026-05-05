Thema Windenergie: Darum spricht sich Mühlenbach gegen weitere Vorrangflächen aus

Der Gemeinderat Mühlenbach spricht sich mehrheitlich gegen weitere Windenergie-Vorrangflächen aus. Die Ausnahme soll das Gebiet Finsterkapf sein.
So viele Besucher wie selten kamen am Mittwochabend in die Sitzung des Gemeinderats. Der Grund für den großen Andrang lag in der Teilfortschreibung „Windenergie“ des Regionalverbands Südlicher Oberrhein, zu der die Gemeinde im Zug der zweiten Offenlage Stellung beziehen konnte. Insbesondere die geplante Ausweisung eines großen Vorranggebiets im Bereich des Flachenbergs (W-74) stößt auf Kritik. Ein Grundstücksbesitzer im dortigen Bereich fragte, wie sich der Gemeinderat die Dorfentwicklung in den kommenden 20 Jahren angesichts der „Umzingelung und totalen Überfrachtung der Gemeinde“ vorstelle und bat das Gremium, sich klar gegen die geplante Vorrangfläche auszusprechen.