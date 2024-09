Thema im Gemeinderat: So soll die Alternative zum Friedwald in Hausach aussehen

So soll die Alternative zum Friedwald in Hausach aussehen

1 Satt Grabmal: So könnte der Deckel der Urnengräber bei einer Bestattung am Baum aussehen. Bürgermeister Wolfgang Hermann zeigte das Muster der Firma Modus am Mittwoch dem Technischen Ausschuss. Foto: Ramsteiner

Auf dem Hausacher Friedhof soll künftig auch die Bestattung am Baum möglich sein. Außerdem werden die Urnengräber und das gärtnergepflegte Grabfeld erweitert. Das hat der Technische Ausschuss bei seiner Sitzung am Mittwochabend beschlossen.









In Hausach wird es keinen Friedwald geben, aber dennoch eine Bestattung am Baum. Der Wunsch aus der Bevölkerung sei schon öfter laut geworden. Der Gemeinderat hatte die Stadtverwaltung mit der Planung beauftragt. Bauamtsleiter Martin Göhringer stellte diese nun am Mittwoch dem Technischen Ausschuss des Gemeinderats vor.