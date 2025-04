Thema bei der Hauptversammlung: Darum drängt die Feuerwehr auf den Neubau

1 Beförderungen bei der Feuerwehr Oberwolfach (von links): Maxim Dieterle, Bürgermeister Matthias Bauernfeind, Pirmin Bonath,Marc Rosenfelder, Manuel Welle, Justin Kern, Gordian Welle, Zeno Mayer, Crispin Bonath, Alexander Schmider, Max Harter und Kommandant Markus Spinner. Foto: Hohenstein

Über viele Beförderungen und zwei neue Aktive freute sich Oberwolfachs Feuerwehr-Kommandant Markus Spinner. Für den Umgang mit der Gerätehaus-Planung fehle ihm aber das Verständnis, wie deutlich zum Ausdruck kam.









Die Feuerwehr blickte in ihrer Hauptversammlung am Samstag auf ein ereignisreiches Jahr mit 26 Einsätzen zurück. Im Mittelpunkt standen neben dem Bericht des Kommandanten Markus Spinner zahlreiche Beförderungen. Alarmiert worden sei die Wehr in der Hauptsache wegen Brandmeldungen mit Fahrzeug- und Vegetations-Bränden und technischen Hilfeleistungen. Außerdem habe es vier Fehlalarme gegeben. Wie Spinner berichtete, sei die Feuerwehr im Durchschnitt 15 Minuten nach der Alarmierung am Einsatzort. Insgesamt gab es 49 Übungsabende, alles zusammen waren es 227 Termine mit 848 Stunden Fortbildung.