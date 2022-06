1 Zurück im Büro: Die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mehr als sechs Wochen war die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker krankgeschrieben. Im Gespräch erzählt sie, inwiefern die Gesundheit in einem Amt wie dem ihrem manchmal zurücksteht – und wie sie die Klimaziele des Landes noch erreichen will.















Kurz, bevor sich ihr Amtsantritt als Umweltministerin zum ersten Mal jährte, fiel Thekla Walker (Grüne) krankheitsbedingt aus. Ab diesem Montag ist sie nun zurück in ihrem Büro. In ihrem ersten Interview spricht sie über ihre eigene Gesundheit, über die nötige Geduld in langwierigen politischen Prozessen und über den Ausbau der Windkraft in Baden-Württemberg.