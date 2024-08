Theaterworkshop in Berneck: Bei den Rollen sind die Kinder wählerisch

Theaterworkshop in Berneck

1 Im Theater-Ferienkurs für Kinder studierten die Teilnehmer unter Leitung von Schauspielerin Andrea Weber und Assistentin Lara Wimmer das Märchen „Schneewittchen“ ein. Foto: Manfred Köncke

Mit Kindern ein Märchenstück einstudieren und zum Schluss vor Familienangehörigen und Freunden aufführen ist eine Spezialität des Enri-Theaters. Sechs Mädchen und Jungen probten diese Woche unter Leitung von Andrea Weber im Bernecker Bruderhaus.









„Wollt ihr das Märchen von Rapunzel, Dornröschen oder Rumpelstilzchen spielen?“ Diese Frage stellt Schauspielerin Andrea Weber immer zu Beginn. Und stieß auf wenig Gegenliebe. Niemand wollte in die Rolle einer Zauberin schlüpfen, die ein Mädchen mit langen Haaren in einen Turm gesperrt hat, niemand mochte eine Königstochter sein, die durch den Fluch einer bösen Fee in einen hundertjährigen Schlaf fällt und auch nicht ein Müller, der behauptet, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen.