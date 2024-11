Die Theaterwerkstatt bietet für ihr Stück „Extrawurst“ nach fünf ausverkauften Veranstaltungen eine weitere an.

Unglaublich was bei der Mitgliederversammlung eines Schramberger Tennisclubs der Antrag eines zweiten Grills für das einzige türkische Mitglied für Turbulenzen auslösen kann.

Nach dem großen Erfolg der Komödie Extrawurst vor fünfmalig ausverkauftem Haus war klar: Es hätte noch viele gegeben, die das Stück sehen wollten, aber beim Kartenvorverkauf zu spät gekommen waren.

Lesen Sie auch

Aus diesem Grund bietet die Theaterwerkstatt eine letzte Zusatzveranstaltung an am Sonntag, 24. November, 19.30 Uhr, im Marienheim Schramberg in der Marktstraße. Der Kartenvorverkauf läuft wieder über die Buchlese, Telefon 07422/35 85.