Theaterverein Heilig-Kreuz: Heldin ist diesmal die Putzfrau

Der Theaterverein Laienspielbühne Heilig-Kreuz startet am 19. Oktober in die neue Theatersaison. Auf dem Spielplan steht diesmal „Immer diese Putzfrau“, eine Komödie in drei Akten von Ulla Kling.

Endlich wird dem so oft marginalisierten Thema Raumpflege einmal die Bedeutung zuerkannt, die ihr gebührt: Berta Stenzel ist seit kurzem Putzfrau bei Familie Rohrbach; sie hat sich mit Edwina Rohrbach auf eine dreimonatige Probezeit verständigt. Die erweist sich allerdings als nicht ganz unproblematisch, denn die affektierte und überaus penible Edwina kommt mit Bertas einfacher und direkter Art nicht zurecht: Was Berta auch macht, immer hat Edwina etwas daran auszusetzen, ob es nun die korrekte Technik des Staubsaugens ist oder die Position der Kissen auf dem Sofa.

Indes leidet nicht nur Berta unter Edwinas Launen, sondern auch deren Sohn Roman. Beispielsweise darf er seine Freundin Gerlinde nicht ins Haus bringen, da die in Edwinas Augen nicht standesgemäß ist. Auf die Hilfe von Vater August kann Roman dabei nicht zählen, denn der will nur seine Ruhe haben. Doch Roman lässt sich nicht einschüchtern: Er und Gerlinde wollen heiraten, wenn es sein muss, ohne Geld.

Eine reiche Tante gibt es auch

Unterdessen spitzt sich der Gegensatz zwischen Berta und Edwina zu; Edwina wäre Berta gerne los, muss aber das Ende der Probezeit abwarten. Zum Geburtstag ihres Mannes wünscht sich Edwina eine Feier im engsten Familienkreis, also zu dritt – aber selbstverständlich kommt alles ganz anders. Die Ereignisse überschlagen sich; Bertas Mann Egon und eine reiche Tante Romans spielen dabei eine nicht ganz unwesentliche Rolle.

Welche, das können die Zuschauer in der Vorstellung des Theatervereins Heilig-Kreuz herausfinden: Premiere ist am Samstag, 19. Oktober, um 19 Uhr im Gemeindesaal Heilig-Kreuz in Ebingen, eine weitere Vorstellung beginnt am Sonntag, 20. Oktober, um 17 Uhr; Karten für beide gibt es im Vorverkauf bei der Firma Getränke Biesinger, Christophstraße 7, und an der Abendkasse.

Am Samstag, 26. Oktober gastiert die Laienspielbühne in der Festhalle Meßstetten; der Kartenvorverkauf im Restaurant Adler in Hossingen beginnt am 14. Oktober. Am Samstag, 9. November, wird in der „Sonne“ in Straßberg Station gemacht; einen Vorverkauf gibt es hier nicht, nur die Abendkasse. Beide Vorstellungen beginnen um 20 Uhr.

Reinerlös fließt sozialen Zwecken zu

Am Sonntag, 10. November, um 17 Uhr öffnet sich der Vorhang in der Festhalle Lautlingen und am Freitag, 15., sowie am Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Festhalle Truchtelfingen. Für die dortigen Vorstellungen ist auch Getränke Biesinger Vorverkaufsstelle, und zwar ab dem 4. November.

Weitere Vorstellungen folgen am Freitag, 22., und Samstag, 23. November, um 20 Uhr im Gemeindesaal von St. Hedwig im Ebinger Westen. Den Vorverkauf, der am 11. November beginnt, übernimmt, ebenso wie die Bewirtung, der Klösterle-Verein, Telefon 07431/ 71869 und 0175/7981840. Ihm und seinem Vorarlberger Feriendomizil, dem Alpenhof St. Martin, ist der Erlös aus den Einnahmen zugedacht.

Kooperation mit der Feuerwehr

Den Schlusspunkt setzt am Samstag, 18. Januar, ein Gastspiel in der Festhalle Margrethausen – es kommt durch die Zusammenarbeit mit der dortigen Feuerwehr zustande. Auch dort öffnet sich der Vorhang um 20 Uhr; der Vorverkauf im Haarstüble und der Poststelle Margrethausen beginnt am 11. Dezember.

Der Eintrittspreis für alle Vorstellungen beträgt neun Euro; Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Der Reinerlös wird in kirchlich-soziale Zwecke investiert; für die Bewirtung ist an allen Spielorten gesorgt.