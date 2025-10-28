Theaterstück überzeugt: Slapstick mit historischem Tiefgang in Oberwolfach

Das Theater Eurodistrict Baden Alsace zeigte in seiner Komödie „D’fàmeli Strumpfmann“ viel Humor, sowie das Verhältnis der Elsässer zu ihren Nachbarn auf der anderen Rheinseite.
Zum zweiten Mal im Jubiläumsjahr der Gemeinde war das Theater Baden Alsace am Samstag in der Festhalle zu Gast. „D’fàmeli Strumpfmann“ hieß das Stück des im Elsass geborenen Johann-Peter-Hebel-Preisträgers Pierre Kretz. Allein der Titel ließ eine Klamotte befürchten. Weit gefehlt. Eine chaotisch-liebenswerte Familienkomödie voller Missverständnisse, Überraschungen und jeder Menge Lacher, hieß es in der Ankündigung.