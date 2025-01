Theaterstück in Schopfloch: Wenn einem die eigene Ehefrau ewige Verdammnis in der Hölle wünscht

1 Beste Unterhaltung gab es bei der Jahresfeier des Sportvereins Oberiflingen mit einem turbulenten Theaterstück. Foto: Ade

Bei der Jahresfeier des Sportvereins Oberiflingen wurde wieder ein Theaterstück aufgeführt, bei dem es einiges zu lachen gab: Ein Malermeister musste sich darin vor dem Jüngsten Gericht verantworten und die Rache seiner Ehefrau fürchten.









Humorvolle Unterhaltung bot die Theatergruppe des Sportvereins Oberiflingen bei der Jahresfeier in der Veranstaltungshalle in Schopfloch mit dem Stück „Wo zur Hölle geht’s zum Himmel?“ gleich im Doppelpack – zum einen am Samstagabend und nochmals am Sonntagnachmittag.