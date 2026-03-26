Theaterstück in Lörrach: Wenn online der Erpresser zuschlägt

Daran beteiligt waren außer Theaterleiterin Karin Maßen auch Theaterpädagogen und die Barbara-Carl-Stiftung. Die Neufassung des Stücks richtet sich nun auch an Schüler mit erhöhtem Assistenzbedarf. Ein zentraler Aspekt sind die Gefahren im Internet, sei es beim „Zocken“, auf den Social Media-Kanälen oder in Whatsapp-Gruppen. Das Stück sei nicht mehr so komplex wie früher, erklärte Karin Maßen. Viele Schüler hätten bei der älteren Version Probleme gehabt, es zu verstehen.

Neu ist auch, dass die Zuschauer am Stück teilnehmen und auch den Verlauf maßgeblich beeinflussen können. Eine Mitbestimmungsmöglichkeit für die Kinder und Jugendlichen sei wichtig, genauso wie die Nachbereitung des Theaterstücks, bei der die jugendlichen Zuschauer mit den Schauspielern ins Gespräch kommen können.

Die digitale Welt drängt sich immer mehr in die reale Welt, daher werde es immer wichtiger, die Jugendlichen beim Umgang mit den damit entstehenden Problemen zu unterstützen und die Gefahren endlich ernst zu nehmen. Vor allem bei den Gesprächen mit den jungen Schauspielern öffnen sich die Kinder und Jugendlichen laut Maßen mehr, es bestehe oft ein großes Interesse an den Themen, da die meisten schon selbst ihre Erfahrungen im Internet oder in Gruppen gemacht haben. Die Themen an sich sind vielfältig – sexualisierte Gewalt, Mobbing, Erpressung, Fotos auf der Schultoilette, ständige Angst, etwas zu verpassen oder ausgegrenzt zu werden.

Aufführung an der Hellbergschule

Auch Thomas Schmitt, der Konrektor der Hellbergschule, in der das Pressegespräch und die anschließende Vorstellung des neu überarbeiteten Theaterstücks stattfanden, berichtete von den zunehmenden Problemen an der Schule, die manchmal so immens seien, dass ein Schulausschluss zumindest angedroht werden müsse. Von daher sei es wichtig, dass die Täter selbst lernen, zu erkennen, dass sie etwas falsch gemacht haben und dass ihr Verhalten auch Konsequenzen nach sich ziehen wird.

Die Barbara-Carl-Stiftung unterstützt das Theaterprojekt für die nächsten zwei Jahre, da es ein wichtiger Baustein zur Prävention, Umgang und Verarbeitung für die Kinder und Jugendliche ist, ebenso sieht es der Kiwani-Club-Lörrach, der von Anfang an das Projekt „My Space-Jetzt“ unterstützt.

Alltagsnahe Szenen und Fragen an die Schüler

Bei dem Stück stehen sechs junge Schauspieler auf der Bühne. Diese spielen den Alltag der Schüler mit dem allgegenwärtigen Handy, Computerspielen, Schule, Feiern und Freundschaften und Problemen mit Mitschülern, komischen Whatsapp-Nachrichten und Übergriffigkeiten sowie Erpressung realitätsgetreu nach.

In einer Szene schenkt ein Mitspieler eines Computerspiels der jungen Mika Geld, damit sie sich etwas für das Spiel Wichtiges kaufen kann. Dafür verlangt er aber ein Porträtfoto von ihr. Als sie ihm dieses schickt, fordert er bald darauf ein Nacktfoto. Da sie nicht einwilligt, erpresst er sie damit, ihr Gesicht per KI auf einen nackten Körper zu montieren und im Internet zu veröffentlichen. Mika gerät in Panik und weiß nun nicht, was sie tun soll. Auch ihre Freundinnen wissen zuerst einmal keine Lösung. Die Schüler im Publikum haben vor der Aufführung gelbe und lila Karten bekommen – Lila steht für „verstanden“, Gelb für „noch mal erklären“. Nun fragt die Schauspielerin die Jugendlichen im Publikum um Rat, die sofort reagieren und sich dafür aussprechen, den Mitspieler zu blockieren. Allerdings könnte dieser dann trotzdem das Foto im Internet veröffentlichen. Schlussendlich entscheiden sich Mika und ihre Freundinnen, das Problem mit ihren Eltern zu besprechen.

In anderen Szenen schreibt der Onkel einer Schülerin anzügliche Nachrichten, die sie sehr verunsichern, ein Mitschüler fasst im Schwimmbad ein Mädchen unsittlich an oder ein Fotograf will Bilder von einer Schülerin machen. Die Protagonisten reagieren mit Unsicherheit. Überforderung und Scham und wenden sich nach jeder Szene an das junge Publikum, um zu hören, was dieses tun würde. So bestimmt das Publikum den Verlauf des Theaterstückes mit.

Nach dem Stück konnten die jungen Zuschauer mit den Schauspielern in der „Nachbereitung“ in Kontakt treten und die Themen gemeinsam diskutieren, was die Schüler auch sehr interessiert wahrnahmen. Was die Schüler mit den Schauspielern, die zu Ansprechpersonen werden, besprechen, ist dann nicht mehr für die Öffentlichkeit gedacht, sondern soll den Schülern dabei helfen, eine Lösung für ihre Probleme zu finden, oder je nach Bedarf auch zu einem Gespräch mit den Vertrauenslehrern führen.