Theaterstück in Lörrach: Wenn online der Erpresser zuschlägt

Da die Probleme vor allem bei Jugendlichen immer dringlicher werden, wurde das Theaterprojekt „My Space-Jetzt“ von Tempus fugit überarbeitet.
Daran beteiligt waren außer Theaterleiterin Karin Maßen auch Theaterpädagogen und die Barbara-Carl-Stiftung. Die Neufassung des Stücks richtet sich nun auch an Schüler mit erhöhtem Assistenzbedarf. Ein zentraler Aspekt sind die Gefahren im Internet, sei es beim „Zocken“, auf den Social Media-Kanälen oder in Whatsapp-Gruppen. Das Stück sei nicht mehr so komplex wie früher, erklärte Karin Maßen. Viele Schüler hätten bei der älteren Version Probleme gehabt, es zu verstehen.