Theaterstück in Lörrach: Hommage an den „Vater der Kinderrechte“

Der Burghof Lörrach bringt in Kooperation mit der UNICEF-Gruppe Lörrach ein Musiktheater auf die Bühne: „Das Spil“, ein musikalisches Kammerspiel von Ecco Meineke.

Janusz Korczak, geboren 1878 in Warschau als Henryk Goldszmit, war jüdischer Arzt, Pädagoge und Schriftsteller. Während der nationalsozialistischen Besatzung leitete er ein Waisenhaus im Warschauer Ghetto. 1942 wurde er gemeinsam mit den ihm anvertrauten Kindern im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Sein Name steht bis heute für eine radikale Humanität und ein kompromissloses Eintreten für die Würde von Kindern, heißt es in der Ankündigung.

In „Das Spil“ nähert sich Ecco Meineke Korczaks Biografie aus einer besonderen Perspektive: Sechs junge Menschen entdecken im Verlauf des Stücks, dass sie Nachkommen jener Kinder sind, die einst mit Korczaks Waisenhaus verbunden waren. Ihre Stimmen verweben Vergangenheit und Gegenwart zu einem beklemmenden, aber zugleich zutiefst berührenden Erinnerungsraum. Dargestellt wird das Stück von Studenten der Hochschule für Darstellende Kunst und Musik Stuttgart, musikalisch begleitet von einer sechsköpfigen Klezmer-Band.

Aufführung ist Teil der Wochen gegen Rassismus

„Das Spil“ ist Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus Lörrach und wird in enger Kooperation mit der UNICEF-Gruppe Lörrach realisiert. Die UNICEF-Gruppe Lörrach trug das Theaterstück über das Leben von Janusz Korczak an den Burghof heran, der es ermöglichte, das Ensemble um Ecco Meineke nach Lörrach zu holen. UNICEF und Burghof Lörrach bauen mit dieser Kooperation ihre langjährige Zusammenarbeit weiter aus.

Für UNICEF ist Janusz Korczak eine zentrale historische Figur, heißt es in der Ankündigung: Bereits 1919 formulierte er eine „Verfassung der Kinderrechte“ und lebte diese in seinem Waisenhaus – mit Kinderparlament, Mitbestimmung und dem festen Glauben daran, dass Kinder eigenständige Persönlichkeiten sind. Sein Leitsatz „Kinder werden nicht erst zu Menschen, sie sind es bereits“ prägt die internationale Kinderrechtsarbeit bis heute.

Erinnern an die Verbrechen der Nationalsozialisten

Sein Gedankengut wirkte weit über seinen Tod hinaus: Es beeinflusste maßgeblich die Entwicklung der UN-Kinderrechtskonvention, die 1989 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde und heute von 193 Staaten anerkannt ist. UNICEF wurde von der UN beauftragt, diese Rechte weltweit bekannt zu machen und ihre Umsetzung einzufordern.

Mit der Aufführung von „Das Spil“ während der Internationalen Wochen gegen Rassismus wird an die Verbrechen des Nationalsozialismus erinnert und gleichzeitig dazu aufgerufen, Antisemitismus, Rassismus und jeder Form von Menschenverachtung entschieden entgegenzutreten. Zugleich erzählt das Stück von Hoffnung, Haltung und Menschlichkeit selbst in den dunkelsten Zeiten.

Das Theaterstück „Das Spil“ wird am Donnerstag, 12. März, 20 Uhr, im Burghof, Herrenstraße 5, aufgeführt. Eine Schulvorstellung findet am Freitag, 13. März, um 9.30 Uhr statt. Schulklassen (ab Klasse 9) können sich direkt im Kartenhaus im Burghof Lörrach anmelden. Der Eintrittspreis zu der Aufführung beträgt sieben Euro für Schüler, elf Euro für Begleitpersonen. Weitere Informationen zu dem Stück und seinen Aufführungen sowie Tickets gibt es im Internet unter www.burghof.com.