Theaterstück in Lörrach: Hommage an den „Vater der Kinderrechte“

Der Burghof Lörrach bringt in Kooperation mit der UNICEF-Gruppe Lörrach ein Musiktheater auf die Bühne: „Das Spil“, ein musikalisches Kammerspiel von Ecco Meineke.
Janusz Korczak, geboren 1878 in Warschau als Henryk Goldszmit, war jüdischer Arzt, Pädagoge und Schriftsteller. Während der nationalsozialistischen Besatzung leitete er ein Waisenhaus im Warschauer Ghetto. 1942 wurde er gemeinsam mit den ihm anvertrauten Kindern im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Sein Name steht bis heute für eine radikale Humanität und ein kompromissloses Eintreten für die Würde von Kindern, heißt es in der Ankündigung.