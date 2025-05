Die Komödie „Weiße Turnschuhe“ ist sehr erfolgreich abgespielt, da steht im Theater am Turm in Villingen schon die nächste Eigenproduktion an. Diesmal für Kinder – am 10. Mai kommt das Sams.

Eine von fünf Vorstellungen kann man sich aussuchen, um „Eine Woche voller SamsTage“ mitzuerleben.

Das Sams ist ein quirliges, respektloses, aber sehr liebenswertes Wesen, das eines Tages beim biederen Herrn Taschenbier auftaucht und dessen Leben auf den Kopf stellt. Es stellt nämlich einen Unsinn nach dem anderen an. Deshalb würde Herr Taschenbier das Sams zuerst auch gerne wieder loswerden. Doch das Sams bleibt und Herr Taschenbier bemerkt allmählich, wie lieb er seinen kleinen Untermieter doch eigentlich hat.

Kleine und große Kinder ab fünf Jahren werden ihren Spaß haben, verspricht Regisseur Gabriel Straub. Der Lehrer an der Haslachschule in Villingen gewann für den Familienspaß ehemalige Schülerinnen und einen Schüler. Sie alle haben das Stück vor zwei Jahren an der Grundschule im Haslach nämlich schon einmal aufgeführt, damals noch als Dritt- und Viertklässler.

Das kam so gut an, dass man jetzt nicht lange überlegen musste und das Stück in den Spielplan des Theaters am Turm aufzunehmen. Und siehe da – alle jungen Schauspielenden von damals kamen wieder. Lea und Mia Carullo, Lotte Garamella, Nina Maricic, Marta Olfert, Melinda Reiser, Hanna Straub, Hanna Walender und Andreas Schindler gehen mittlerweile in weiterführende Schulen und sind wieder mit Begeisterung bei der Sache.

Die Proben laufen auf Hochtouren, die beiden Hauptrollen sind mehrfach besetzt und die ersten Tickets wurden auch schon verkauft. Über eine Rückmeldung zu den vergangenen Aufführungen hat sich die Theatergruppe damals sehr gefreut. Besonders über die von Paul Maar, dem berühmten Kinderbuchautor, der 1973 das Sams erfand.

Nachdem er eine DVD von der Schulaufführung gesehen hatte, schrieb er den Haslachschülern: „Sowohl die Inszenierung als auch die Umsetzung haben mir sehr gut gefallen.“

Termine

Die Premiere des Kinderstückes „Eine Woche voller SamsTage“ ist am Samstag, 10. Mai, 15 Uhr, im Theater am Turm an der Schaffneigasse in Villingen. Weitere Aufführungen sind geplant am 11., 18. und 25. Mai jeweils ab 11 Uhr sowie am 24. Mai ab 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder vier, für Erwachsene sechs Euro. Karten gibt es an der Tageskasse oder online über www.theater-am-turm.de.