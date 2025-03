Die „Doaninger Schnurrabutzer“, die Theatergruppe des Sportvereins Tuningen, bringt eine neue schwäbische Komödie auf die Bühne. „D’r Heggabronzer“ heißt sie und kommt bald an drei Terminen in der Turn- und Festhalle zur Aufführung.

Das Stück von Günter Haudum, das die Theaterleute des Sportvereins einstudiert haben, verspricht ein turbulentes, humorvolles Erlebnis in drei Akten.

Es wird an drei Terminen aufgeführt: am Freitag, 21. März, um 20 Uhr, am Samstag, 22. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 23. März, um 15 Uhr, jeweils in der Turn- und Festhalle Tuningen.

Und worum geht es in dem Stück? Erzählt wird da, dass Tuningen sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Kurort entwickelt hat. Da das Kurhaus noch im Bau ist, werden die Kurgäste vorübergehend in Hotels und Pensionen untergebracht.

Viele Verwicklungen

Doch kaum ist das Ehepaar Meise im Gasthaus „Ochsen“ angekommen, führt ein Missverständnis zu einer Reihe von Verwicklungen: Die Koffer des Paares werden versehentlich mit denen vertauscht, die vom Hausdiener Karle zur Altkleidersammlung bereitgestellt wurden.

Dieses Chaos ruft schließlich die eingebürgerte Französin Charlotte Stemmle auf den Plan, und auch der übermotivierte Therapeut Bruno mischt kräftig mit.

Der Kurgäste-„Mobilisierer“ schießt mit seiner Spezialtherapie etwas über das Ziel hinaus. In ihrer Verzweiflung erinnern sich die Kurgäste an eine alte Fabel und finden schließlich einen Weg, sich gegen den „Menschenschinder“ zu wehren.

Erfrischend und unterhaltsam

Mit einem bewährten Ensemble von elf Darstellerinnen und Darstellern unter der Leitung des erfahrenen Regisseurs Armin O. Vogel, verspricht die Aufführung eine schwäbische Komödie der Extraklasse.

In den vergangenen Jahren begeisterte die Truppe immer wieder das Publikum mit ihrem Können, und auch in diesem Jahr dürfen sich die Besucher auf ein erfrischendes und unterhaltsames Stück freuen.

Besonders stolz ist die Theatergruppe auf das neue Bühnenbild, das in Zusammenarbeit mit einem kleinen, aber talentierten Team entstanden ist.

Tickets im Vorverkauf

Die letzten Proben im neuen Ambiente bereiten den Schauspielerinnen und Schauspielern große Freude und lassen auf eine lebendige Premiere hoffen. Tickets sind bereits in der Kronen-Apotheke in Tuningen erhältlich.

Es gilt also: Wer dabei sein möchte, sollte sich rechtzeitig Eintrittskarten für diesen Theaterspaß besorgen.