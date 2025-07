das Ensemble Chamaeleon Theaterwelten spielt im Rahmen des 11. Horber Theatersommers in einer Neuinszenierung das Stück „Der Entaklemmer“ von Thaddäus Troll. Die Aufführungen sind am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Juli, auf dem oberen Marktplatz.

Zum dem Stück kündigt der Veranstalter an: „Schwäbischer Humor vom Feinsten zum Lachen und Nachdenken Ein Spiel um Liebe, Geiz, Einsamkeit und schwäbischem Eigensinn!“ Der Inhalt: Der Entaklemmer heißt Karlene Knaup. Und diese tut sich verdammt schwer, zu ihren Mitmenschen nett zu sein. Sie ist getrieben von der Sorge, ihren geliebten Schatz zu verlieren, Lebenselixier und Freude gleichermaßen.

Das allzu Menschliche

Und mit Schatz meint sie durchaus nicht ihre Kinder oder Anvertrauten, sondern ihr über alles geliebte Geld. Auf Freiersfüßen unterwegs, versucht sie, ihr Glück noch zu vermehren, und das allzu Menschliche nimmt somit lustvoll seinen Lauf.

Mit bestem schwäbischem Humor geht das Stück in die Tiefe, zeigt die Lächerlichkeit des reinen Materialismus auf und übt geschickt Kritik an der Gier nach Macht und Geld.

Als Gegenpol steht die Ehrlichkeit und Liebe und der große Wunsch nach Selbstbestimmung, Heimat und Ankommen. Ein Konflikt, der aktueller nicht sein könnte. Aufbruch zu neuen Lebenswegen weg von alten Strukturen geben dem Stück ebenso seine Aktualität. Regie und Konzeption stammen von Dorothee Jakubowski, die Aufführungsrechte liegen bei der Deutschen Theaterverlag GmbH in Weinheim.

Die Aufführungen

Erste Aufführung auf dem Marktplatz ist am Samstag, 5. Juli, um 20 Uhr, mit Einlass um 19.15 Uhr. Die Aufführung am Sonntag, 6. Juli, beginnt um 17 Uhr; Einlass 16.15 Uhr. An beiden Aufführungen gibt es eine Bewirtung mit Getränken, und beide finden bei schlechtem Wetter in der Markthalle auf dem Flößerwasen statt.

Am Freitag, 15. August, wird das Stück im Rahmen des Nordschwarzwald-Kultursommers um 19 Uhr auf der Burgruine Hohendießen gespielt. Der Narrenverein Dießen bewirtet. Bei Regen wird im Gemeindesaal gespielt. Die Aufführungen dauern jeweils zwei Stunden zuzüglich Pause.

Eintrittskarten kosten für Erwachsene 18 Euro (Vorverkauf 16 Euro) und für Schüler 7 Euro (5 Euro). Tickets im Vorverkauf gibt es beim Theaterensemble oder unter Telefon 0172/3 03 29 31 31, beim Stadtmarketing Horb, 07451/90 12 00, oder in der Buchhandlung Kohler in Horb.