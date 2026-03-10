Theaterprojekt in Lörrach: Waldorfschüler zeigen zauberhafte Version von Shakespeares „Sommernachtstraum“

ie achte Klasse der Freien Waldorfschule Lörrach bringt den „Sommernachtstraum“ ausdrucksstark und humorvoll auf die Bühne – und erntet bei allen drei Aufführungen großen Applaus.
Liebe, Magie und ein wenig Chaos. Die achte Klasse der Freien Waldorfschule Lörrach entführte mit „Ein Sommernachtstraum – or lord, what fools these mortals be!“ (auf Deutsch: „Herr, was für Narren diese Sterblichen sind“) das Publikum in ein kurzweiliges und zauberhaftes Theateruniversum und erntete an allen drei Aufführungen reichlich Applaus.