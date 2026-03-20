Theaterprojekt am Gymnasium Schönau: Wie ein Avatar Jugendlichen bei der Orientierung hilft

Die berufliche Zukunft ist für viele Jugendliche von Erwartungsdruck und Ängsten geprägt. In Rollenspielen mit Tempus fugit werden am Schönauer Gymnasium Wege aufgezeigt.
„Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere.“ Diese Lebensweisheit fällt in einem Klassenraum, wo eine von sechs Schülergruppen über den weiteren Lebensweg eines „Avatars“ entscheiden. Damit ist das pädagogische Ziel des Projekts „Aufbruch“ schon fast erreicht. Denn immer mehr junge Menschen scheinen unter der Bürde ihrer eigenen Zukunft förmlich erdrückt zu werden, wie die Stellvertretende Schulleiterin Karen Albrecht im Pressegespräch verdeutlicht. Die digitale Welt mit ihrer Reizüberflutung und Informationsfülle macht die Orientierung für die nächste Generation nicht leichter. Zudem sind viele Berufsbilder geprägt von Darstellungen in den Sozialen Medien.