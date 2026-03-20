Theaterprojekt am Gymnasium Schönau: Wie ein Avatar Jugendlichen bei der Orientierung hilft

Die berufliche Zukunft ist für viele Jugendliche von Erwartungsdruck und Ängsten geprägt. In Rollenspielen mit Tempus fugit werden am Schönauer Gymnasium Wege aufgezeigt.

„Wo sich eine Türe schließt, öffnet sich eine andere.“ Diese Lebensweisheit fällt in einem Klassenraum, wo eine von sechs Schülergruppen über den weiteren Lebensweg eines „Avatars“ entscheiden. Damit ist das pädagogische Ziel des Projekts „Aufbruch“ schon fast erreicht. Denn immer mehr junge Menschen scheinen unter der Bürde ihrer eigenen Zukunft förmlich erdrückt zu werden, wie die Stellvertretende Schulleiterin Karen Albrecht im Pressegespräch verdeutlicht. Die digitale Welt mit ihrer Reizüberflutung und Informationsfülle macht die Orientierung für die nächste Generation nicht leichter. Zudem sind viele Berufsbilder geprägt von Darstellungen in den Sozialen Medien.

Auch die Arbeitsagentur, vertreten durch die Berufsberaterinnen Annette Jehle und Mandy Reiss, kann bestätigen, dass immer mehr Schulabgänger lange Praktika benötigen und Ausbildungen oder Studium dennoch abbrechen. Die Arbeitsagentur finanziert das Projekt „Aufbruch“ zur Hälfte, die andere Hälfte steuert die Sparkasse Wiesental bei.

Dass ein Fehlversuch im Werdegang kein Weltuntergang bedeutet, ist eine wesentliche Erkenntnis des Rollenspiels „Aufbruch“, gestaltet von den Theatermachern von „Tempus fugit“ mit den Oberstufenschülern.

Schüler gestalten fiktiven Lebensweg eines Avatars

Die Schüler schlüpfen nicht selbst in die Rollen, sondern gestalten wie Regisseure den weiteren Handlungsgang an Scheidewegen. Und bestimmen damit den fiktiven Lebensweg eines anderen, eines Avatars. Zum Beispiel der Figur Max, der auf einer Reise nach der Trennung von seiner Freundin am Nullpunkt steht. „Was soll Max jetzt tun?“ fragt Moderatorin Lisa und blickt in die Runde. Die Schüler entscheiden, Max muss jetzt erst einmal zurück nach Hause: „Zurück auf Null, um wieder einen Boden unter die Füße zu bekommen.“

Doch das Elternhaus bietet ihm keine Lösung, Waldspaziergänge bringen keine neue Erkenntnis. Wieder müssen die Schüler bestimmen, wie die Handlung weitergehen kann: „Max soll weiter weg, um auf neue Gedanken zu kommen.“ Um die Fernreise zu finanzieren, bietet sich „work & travel“ an. Erstaunlich, welchen Weitblick die Schönauer Gymnasiasten haben. Mit ihrem Tipp haben sie dem Avatar Max einen Befreiuungsschlag und eine neue Chance aufgezeigt.

Moderatorin Lisa hakt nach: „Warum habt ihr so entschieden?“ Antwort: „Nach dem Abi ist eine gute Gelegenheit, eine unbeschwerte Zeit zu nutzen.“ In der Aufarbeitung des Rollenspiels kommen die anschlieénd Schüler auf Lebensweisheiten, die man ihnen vielleicht nicht zugetraut hätte. „Aus Fehlern kann man lernen.“ Und: „Durchhalten und nicht aufgeben.“ Oder: „Durch Disziplin schafft man es, aus einem Tief zu kommen.“

Zufriedene Gesichter bei allen Beteiligten des kreativen Vormittags am Gymnasium Schönau mit Vertretern der Schulleitung, der Agentur für Arbeit, der Sparkasse Wiesental sowie des Theaters Tempus fugit. Foto: Gerald Nill

„Die Angst vor einem Abbruch spürt man.“

Die Tempus-fugit-Moderatorin ist begeistert über die Erkenntnisse des Vormittags: „Ihr habt super mitgemacht!“ In einem anderen Raum wird derweil durchgespielt: „Was wird in zehn Jahren sein?“ Rollenspiele werden so zu Lebensmustern.

Im Nachgang berichtet Berufsberaterin Annette Jehle, dass es Jugendlichen immer schwerer fällt, eine berufliche Entscheidung zu treffen. „Die Angst vor einem Abbruch spürt man“, teilt die Berufsberaterin mit. Die Angst zu versagen, blockiere viele Schulabgänger. Ihre ermutigende Botschaft lautet: „Eine Entscheidung muss nicht ein Leben lang halten.“ Die Leiterin der Berufsberatung, Mandy Reiss, ergänzt zum Projekt Aufbruch: „Mal für andere eine Entscheidung zu treffen, zeigt: Es gibt immer einen Weg.“

„Das Leben ist keine Einbahnstraße“

Tempus fugit-Theaterleiterin Karin Maßen ist ebenfalls überzeugt: „Das Leben ist keine Einbahnstraße und es gibt viele Wege.“ Sie ermuntert dazu, nicht etwas zu machen, nur weil alle es machen, sondern auch mal Sonderwege einzuschlagen. Rebecca Aiello, die am Gymnasium für Berufsberatung zuständig ist, sieht die äußere Orientierung der Schüler in einem Überangebot von möglichen Berufsfeldern als ihre eine Aufgabe. Dabei sei die innere Orientierung, nämlich die Auseinandersetzung mit eigenen Wünschen und Zielen, oft noch schwieriger.

Die Sparkasse Wiesental ist gerne Partner im Projekt „Aufbruch“, wie Vorstandsvorsitzender Georg Ückert versichert. Die Sparkasse ist nicht nur Sponsor, sondern wirkt aktiv in einer Gruppe mit. Dort fiel die kecke Schülerfrage, ob eine Basler Bank nicht viel attraktiver sei als die Sparkasse. Er lernte, dass das Arbeitsklima in einem regionalen Unternehmen meist besser ist als in einem globalen Konzern.