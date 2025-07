Als sommerliches Freilufterlebnis des Horber Lotzer-Jahres spielt das Ensemble um Pina Bucci fünf Vorstellungen auf dem Marktplatz. Zur Premiere am Samstag, 26. Juli, sind die Ausstellungen „RevoLotzer“ und „Lotzer lesen!“ von 17 bis 18 Uhr geöffnet. Einlass für das Theater ist ab 18.30 Uhr.

Im Hober Lotzer-Jahr erblickt ein weiterer Programmpunkt das Licht der Welt. 1490 geboren in Horb am Neckar und 1525 in Memmingen berühmt geworden – das sind die historischen Daten, die man von Sebastian Lotzer kennt. Doch wer war dieser Mensch? Das Teatro Pina Bucci hat ein Stück entwickelt, das nicht nur die historischen Ereignisse rekonstruiert, sondern auch die menschliche Seite Lotzers beleuchtet. Seine Ideale, seine Konflikte und seinen unerschütterlichen Willen, eine bessere Welt zu schaffen, werden unter freiem Himmel in Szene gesetzt.

Lesen Sie auch

Seit Herbst 2024 probt das engagierte Ensemble regelmäßig, zunächst in den Räumen des Kulturhauses Kloster, seit dem Frühsommer direkt auf dem Marktplatz. Die erfahrene Theaterfrau Pina Bucci konnte für das Stück zusätzliche Laiendarsteller und -darstellerinnen gewinnen, und am 26. Juli heißt es bei der Uraufführung zum ersten Mal „Ein Horber schreibt Geschichte“.

Rahmenprogramm

Neben kulturellem Genuss, wird natürlich auch Kulinarisches angeboten. Um dem Premieren-Abend einen gesamtkünstlerischen Rahmen zu geben öffnet das Rathaus von 17 bis 18 Uhr seine Pforten für die erwähnten Ausstellungen im Veranstaltungsraum des Bürgerkulturhauses. Die städtischen Räume wird zum eleganten Theaterfoyer, in dem zeitgenössische Kunst genossen wird und man sich ganz nebenbei auf die historischen Themen des Theaterstückes einstimmen kann.

Unterstützt wird das Theaterprojekt von Horb Aktiv, der Stadtverwaltung und weiteren Spendern.

Karten im Vorverkauf gibt es für 12 Euro (Schüler 8 Euro) und an der Abendkasse 15 Euro. Vorverkaufsstellen sind das Tourist-Info & Stadtmarketing, Dammstraße 1/1, Telefon 07451/90 12 00, die Buchhandlung Kohler, Hirschgasse 17, Telefon 07451/5 38 80, und die Stadtbücherei Horb, Marktplatz 4, 07451/69 70.