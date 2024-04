Turbulente Komödie ist bald in St. Georgen zu sehen

1 Sandra Schreiber (von links), Tanja Schlegel, Sandra Schuler, Verena Haas, Lothar Jäckle und Ursula Jäckle befragen die zauberhafte Glaskugel. Foto: Christel Paskal

Eine zauberhafte Glaskugel, eine Wundercreme für mehr Haarwuchs und unterirdische Stimmen – turbulent geht es am Samstag auf der Bühne der St. Georgener Stadthalle zu. Die Theatergruppe des Trachtenvereins präsentiert ihre neueste Produktion.









Link kopiert



Seit Januar sind acht Mitglieder des Trachtenvereins St. Georgen eifrig am Proben – und das Ergebnis ist bald in der Stadthalle zu sehen. Mittlerweile laufen die letzten Vorbereitungen für die Aufführung am Samstag, 6. April. Doch die Planungen für das Theaterstück laufen schon seit längerer Zeit.