Theatergruppe in Baisingen: Weitere Aufführungen sind geplant

Die Hochzeitsgesellschaft will in der Wirtschaft feiern.

Die Theatergruppe des Baisinger Sportvereins führte am Wochenende das Stück „Black and White" oder „Wo ist der Bürgermeister" auf. Alle drei Vorstellungen in der Schlossscheuer waren ausverkauft.









Zwischen der Hochzeit der eigenen Tochter Nele und einem Leichenschmaus im Baisinger „Löwen“ kommt Bürgermeister Hans Walldorf gehörig in Stress. Eigentlich wollte er nur auf einer Hochzeit tanzen, aber weil eine Erbschaft in Höhe von 500.000 Euro fürs Gemeindehaus winkt, sagt er zu, auch beim Leichenschmaus noch eine Rede zu halten. Das ist nämlich die Bedingung von Witwe Martha Häberle und ihrem Sohn Johannes. „Geldsegen oder Donnerwetter?“ In diesem Dilemma hilft ihm Wirt Sepp Keltenberg immer wieder aus der Patsche, auch weil er sich die Genehmigung einer Kegelbahn für seine Wirtschaft erhofft. Die Kunde von der Erbschaft hat sich allerdings schon weiter verbreitet. Die Frau des Bürgermeisters, Maria Walldorf, setzt sich verschwörerisch mit Tochter Nele zusammen und plant, was sie mit dem Geld tun und großzügigerweise noch an das junge Ehepaar abgeben könnte. Schwiegersohn Florian Wagner hätte gern 5000 Euro, um sich die lebenslange Mitgliedschaft beim SV Baisingen zu erkaufen. Der Bürgermeister macht bei diesen Wünschen schon Abstriche beim Bau des Gemeindehauses.