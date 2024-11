Theatergruppe des FV Aichhalden: Darum geht es im Theaterstück „Be(t)reutes Wohnen?“

1 Die Theatergruppe des FV Aichhalden freut sich auf die Aufführung des Stücks „Be(t)reutes Wohnen?“ Foto: Theatergruppe

Die Theatergruppe des FV Aichhalden lädt in guter Tradition zum Theaterabend ein. Zur Aufführung kommt das Stück „Be(t)reutes Wohnen?“ am 23. und 24. November.









Ein angenehmer Lebensabend, liebevoll umsorgt und betreut. So stellen sich die Freunde Karl-Heinz und Franz das Leben in ihrer Senioren-WG vor. Doch weit gefehlt, anstatt gemütlich auf dem Sofa sitzend, finden sich die Herren in Schürzen bei der Hausarbeit wieder, heißt es in der Ankündigung zu dem Theaterstück. In der Senioren-WG läuft nicht alles wie geplant. Die Mitbewohnerinnen Agnes und Luise, sowie das Ehepaar Kaiser ziehen nicht ohne Altlasten ein und zudem wird die Hausarbeit zukünftig unter den Männern und Frauen verlost.