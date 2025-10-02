Theateraufführung in Schramberg: Aufforderung zur Mitmenschlichkeit

Ein fesselndes Theaterstück über Mut, Werte und Menschlichkeit präsentierte sich im Schramberger Bärensaal mit „Mayas Contra“.
Wer von den rund 100 Zuschauern im Schramberger Bärensaal glaubte, das Stück „Mayas Kontra“ bereits aus dem erfolgreichen deutschen Fernsehfilm „Contra“ zu kennen, der wurde vom a.gon-Gastspieltheater München, das der Theaterring eingeladen hatte, überrascht. Das legte dem gesellschaftskritischen Stoff einen brisanten politischen Mantel um und verlegte die Handlung vom Unihörsaal in die Parteizentralen von Maya About (gespielt von Anhelina Vlasenko) und ihrem Beleidiger in den Sozialen Medien Christian Stahl (Michel Guillaume).