Theateraufführung in Schramberg: Aufforderung zur Mitmenschlichkeit

Wer von den rund 100 Zuschauern im Schramberger Bärensaal glaubte, das Stück „Mayas Kontra“ bereits aus dem erfolgreichen deutschen Fernsehfilm „Contra“ zu kennen, der wurde vom a.gon-Gastspieltheater München, das der Theaterring eingeladen hatte, überrascht. Das legte dem gesellschaftskritischen Stoff einen brisanten politischen Mantel um und verlegte die Handlung vom Unihörsaal in die Parteizentralen von Maya About (gespielt von Anhelina Vlasenko) und ihrem Beleidiger in den Sozialen Medien Christian Stahl (Michel Guillaume).

Die 28-Jährige war mit ihrem Vater vor dem Krieg in Syrien geflohen und Mitglied einer liberal-progressiven deutschen Partei, von wo aus sie eine berufspolitische Karriere anstrebte. Ihr Kontrahent wurde als konservativer Kanzlerkandidat einer populistischen Partei gehandelt, deren Symbol auf der Bühne unübersehbare Ähnlichkeit mit dem der AfD hatte.

Versuch von tolerantem Anstrich

Seine rassistisch motivierte Beleidigung in den Sozialen Medien brachte Stahl eine von der eigenen Partei auferlegte Scheinbuße ein. Als Fachmann für Rhetorik sollte er die frisch eingebürgerte Politikerin in diesem Fach schulen und seiner Partei damit einen toleranten Anstrich verpassen.

Das zurückgenommene Bühnenbild mit lediglich fünf bunten Treppenelementen, die auffällig oft für jede neue Situation hin und hergeschoben wurden, symbolisierte dabei eben diese Regenbogentoleranz und vermittelte dem Zuschauer ständig neue Perspektiven, die die Schauspieler im Stück einnahmen.

Auf dieser Matritze entfalteten sich aktuell brisante Themen um Gesellschaft und Politik, Menschlichkeit und Umgang miteinander, Gefahr von rechts und links sowie durch Populismus, Krieg und Politik, Vorurteile und vermeintliche Internetwahrheiten – „Man sollte Fakenews unter Strafe setzen“, wie Maya einmal forderte - und nicht zuletzt um die Überwindung von Gegensätzen und Missverständnissen durch Dialoge und Toleranz.

Stimmen aus dem Off sorgen für Verdichtung

Kam das Stück in der ersten Hälfte zunächst langsam in Gang, stieg die Spannung umso mehr in der zweiten und nahm tüchtig Fahrt auf. Mit der Handlung zeitgleiche Stimmen aus dem Off ließen diese sich wie ein Strudel immer schneller entwickeln und verdichten. Sie vermittelten, dass Mayas Kontra sich mehr und mehr an die Gesellschaft und aktuelle Rahmenbedingungen richtete und immer weniger auf den angestrebten Sieg des Rhetorikwettbewerbs bezog, in dem sie Kontra ebenfalls Kontra bieten musste. Das gab dem Stück einen spannenden und tiefen Twist.

Überraschend waren die musikalisch brillanten Einlagen der Schauspieler, die dem Stück einen noch aktuelleren Anstrich gaben. Textpassagen aus den Sprechgesängen von Michael Stark als verliebter Schweizer – „der aus dem guten Ausland“ – und Vlasenko, wie „Ich komme so lange, bis ich bleibe, im Land der begrenzten Möglichkeiten“, fraßen sich bei aller frischen Melodie ins Gemüt des Publikums.

Das zunächst unrealistisch scheinende Ende des Stücks, in Überwindung der Gegensätze zwischen einem geläuterten Stahl und Maya, ging über das Wünschen des Publikums hinaus. Die Stimme aus dem Off berichtete vom Sieg der Populisten, dem Schließen der Grenzen und dem Austritt Deutschlands aus der EU: „Überlassen wir das Feld den Demokratiefeinden?“, fragte Maya und forderte mit den singenden Mitschauspielern zum Kampf darum auf: „Für jetzt und immer – wir haben unsere Stimme.“

Viele Mal mussten sich die Schauspieler zum Schluss die Wertschätzung des Publikums abholen, denn das forderte sie mit seinem langanhaltenden Applaus immer wieder auf die Bühne.