Die Proben zum Theaterstück „Eiscreme“ laufen auf Hochtouren – in wenigen Tagen ist es soweit. Im Rahmen der 750-Jahr-Feier der Gemeinde Schonach erwartet Theaterfreunde ein besonderes Highlight: Das Stück „Eiscreme“ von Miro Gavran wird in einer eigens fürs Jubiläums bearbeiteten Fassung von Verena Müller-Möck zum Thema „Zeit“ auf die Bühne gebracht.

Wer proben will, muss auch umbauen können

Seit Monaten sind die Vorbereitungen für das Theaterstück im Gange“, berichtet Müller-Möck. Es werde geprobt, gebaut, gesungen und geschrieben. Im Haus des Gastes wird zweimal wöchentlich mit allem geprobt, was schnell auf- und wieder abgebaut werden kann, da auch noch andere Veranstaltungen stattfinden. „Die Stimmung ist prima, die verschiedenen Gruppen, die den Raum ebenfalls nutzen, verständigen sich untereinander und helfen sich gegenseitig“, so Müller-Möck.

Ein 15-köpfiges Ensemble, zusammengesetzt aus drei Schauspielerinnen und dem zwölfköpfigen Schonacher Chor „So Schee“ unter der Regie und künstlerischen Leitung von Müller-Möck sowie viele helfende Hände wie Jürgen Hörmann als Bühnenbauer, das Hausmeisterteam vor Ort, das sich auch um die Technik kümmert, der Turnverein, die Narrenzunft, der Handharmonika-Spielring/Trachtengruppe Schonach sowie Sponsoren aus Industrie, Handwerk und Gemeinde tragen laut Gemeindeverwaltung dazu bei, dass die Vorstellungen zu einem besonderen Erlebnis werden.

Die Vorfreude steigt, denn bald hebt sich der Vorhang zur Premiere. Die erste Aufführung findet am Freitag, 9. Mai, um 20 Uhr im Haus des Gastes statt. Weitere Termine sind am Samstag, 10. Mai, um 20 Uhr sowie eine Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 11. Mai, um 15 Uhr – perfekt für die ganze Familie. Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn.

Karten an allen drei Tagen auch noch vor Ort erhältlich

Tickets sind im Vorverkauf im Rathaus Schonach erhältlich. An allen drei Tagen wird es auch noch Karten vor Ort geben. Der Eintritt für Erwachsene beträgt zwölf Euro und für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren acht Euro.

„Die Theateraufführung ist ein kultureller Höhepunkt des Festprogramms zum Jubiläum – und ein Muss für alle, die Theater lieben oder es einfach mal wieder erleben wollen. Eine bunte und vielschichtige Komödie über den Lauf des Lebens, die so charmant wie lebensnah ist und bei der man vielleicht entdeckt, wie viel in einer Portion „Eiscreme“ wirklich steckt“, so Bürgermeister Jörg Frey.