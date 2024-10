Theateraufführung in Freudenstadt

1 Das Stück sollte in Schwarz-Weiß-Optik aufgeführt werden. Foto: ©Filmtheater

Die Aufführung des Theaterstücks Glückskinder im Freudenstädter Kurhaus ist abgesagt. Grund ist eine Corona-Erkrankung mehrerer Ensemble-Mitglieder des Filmtheaters.









Link kopiert



Eigentlich sollte an diesem Donnerstagabend das Theaterstück Glückskinder im Kurhaus in Freudenstadt aufgeführt werden. Um 20 Uhr sollte es losgehen. Doch daraus wird nun nichts mehr. Die Aufführung wurde abgesagt, wie aus einer am Morgen veröffentlichten Pressemitteilung der Freudenstadt Tourismus hervorgeht.