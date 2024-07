Theater: Sigourney Weaver und Tom Hiddleston am Londoner Theater

2 Hollywood-Star Sigourney Weaver wird Prospero in Shakespeares "Der Sturm" spielen Foto: Ahn Young-Joon/AP/dpa

Sie sind bekannt für große Kino-Blockbuster. Jetzt bringen Sigourney Weaver und Tom Hiddleston die Werke von William Shakespeare auf die Theaterbühne. Die Rollenauswahl von Weaver überrascht dabei.









Link kopiert



London - Hollywood-Star Sigourney Weaver ("Alien") wird für eine Produktion eines Theaterstücks von William Shakespeare erstmals am Londoner West End auftreten. Wie am Dienstag bekannt wurde, übernimmt die 74-Jährige am Jahresende in einer neuen Inszenierung von "Der Sturm" ("The Tempest") die Rolle des Prospero. Anschließend werden die Filmstars Tom Hiddleston ("The Avengers") und Hayley Atwell ("Mission Impossible: Dead Reckoning") in "Viel Lärm um nichts" ("Much Ado About Nothing") auf der Bühne stehen.