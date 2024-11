1 Fast hätte der Bürgermeister Hans (Joachim Herm) eine geklatscht bekommen, doch das sind nur die Proben zum Baisinger Theaterstück „Black&White oder wo ist der Bürgermeister?“ Foto: Feinler

Im „Löwen“ in Baisingen steht beim Baisinger Theaterstück „Black&White oder wo ist der Bürgermeister?“ alles Kopf. Doch nicht mehr lange, denn am Freitag, 29. November, ist um 20 Uhr Premiere in der Baisinger Schloss-Scheuer.









Link kopiert



Die Theatergruppe des Sportvereins Baisingen führt am 30. November, um 20 Uhr, am 1. Dezember, um 19 Uhr sowie am 6. und 7. Dezember, um 20 Uhr ihr Theaterstück nochmals auf. Der nächste Kartenverkauf ist am 20. und 27. November, von 18 bis 19 Uhr.