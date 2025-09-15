Theater miniMix in Lörrach: Verwicklungen, Verwechslungen und Missverständnisse

Mit der Komödie „Einer für alles“ bringt das Theater miniMix erneut einen Knaller auf die Bretter der Alten Halle in Haagen.
Das Publikum bei der Premiere am Samstag in der Alten Halle Haagen war ein voller Erfolg. Die spritzige Komödie „Einer für alles“ aus der Feder der englischen Autoren Ray Cooney und Tony Hilton (deutsche Übersetzung: Horst Willems) lebt von Verwechslungen und Gaunereien. Die Würze im temporeichen Spiel sind die vielen Wortwitze sowie eine Portion Situationskomik, bei denen die Zuschauer immer schlauer als die handelnden Personen sind.