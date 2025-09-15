Theater miniMix in Lörrach: Verwicklungen, Verwechslungen und Missverständnisse

Mit der Komödie „Einer für alles“ bringt das Theater miniMix erneut einen Knaller auf die Bretter der Alten Halle in Haagen.

Das Publikum bei der Premiere am Samstag in der Alten Halle Haagen war ein voller Erfolg. Die spritzige Komödie „Einer für alles“ aus der Feder der englischen Autoren Ray Cooney und Tony Hilton (deutsche Übersetzung: Horst Willems) lebt von Verwechslungen und Gaunereien. Die Würze im temporeichen Spiel sind die vielen Wortwitze sowie eine Portion Situationskomik, bei denen die Zuschauer immer schlauer als die handelnden Personen sind.

Verwicklungen und Irrtümer Die Ausgangslage ist sehr klar. Der wohlhabende Fabrikbesitzer Johann Hartburg (vornehm zurückhaltend: Michael Wüst) ist zu der Erkenntnis gekommen, dass den Erben des verstorbenen Kompagnons seines Vaters ein Teil seines Vermögens zusteht. Er denkt an eine Summe von immerhin 100 000 DM. Der mögliche Erbe trägt den Namen „Nussbaum“. Die einzige Bedingung ist, dass es nur einen Erben gibt. Gibt es mehrere Erben, soll keiner etwas bekommen.

Kaum ist der Plan bekannt, tauchen mehrere Männer mit dem Namen Nussbaum auf und erhoffen sich den Geldsegen. Als erster Aspirant steht Willy Nussbaum (Harald Novotny) im Hause Hartburg auf der Platte. Seine Freundin Charly Barnstedt (verschlagen: Anja Friedel) gibt sich als Rechtsanwältin aus und will ihren Freund Willy als alleinigen Erben durchsetzen. Wenig später taucht Rüdiger Nussbaum (auch Harald Novotny) auf. Jetzt dürfen die Angehörigen von Johann Hartburg auf keinen Fall mitbekommen, dass es bereits zwei Anwärter auf das Erbe gibt. Als erstes wittert die Hausdame Mary (geldgierig: Sabine Iles) den Braten und hält die Hand für ihr Schweigen auf.

Misstrauisch sind auch Johann Hartburgs Schwester Sophia (vornehm: Daniela Schulz) und seine unverheiratete Schwester Ines (malwütig: Katja Mattern), die ihrerseits ein Auge auf den vermeintlichen Willy, oder ist es Rüdiger, geworfen hat. Die Eifersucht von Willys Ehefrau Erika (tränenreich: Yvonne Schmid) lässt den ganzen Schwindel fast platzen.

Die Familienanwältin Petra Pfeiffer (verknöchert: Cornelia Scheurer) versucht alles, um das anstehende Geschäft rechtlich wasserdicht zu bekommen.

Bis zum Finale des Stückes ist offen, ob Willy oder ein anderer möglicher Erbe das Geld bekommt oder nicht. Bis dahin gibt es unzählige Verwicklungen, Verwechslungen und Missverständnisse, die die Zuschauer bestens unterhalten.

Hervorragende Leistungen

Das Ensemble war einmal hervorragend disponiert. Herausragend Harald Novotny als Willy/Rüdiger/Felix Nussbaum. In dieser Dreifachrolle verleiht er jeder der gespielten Personen eine eigene Persönlichkeit. Als Willy hat er einen alemannischen Zungenschlag und als Rüdiger einen leichten Sprachfehler. Daneben bringt er ein unbändiges Temperament auf die Bühne. Ständige Verwechslungen und Eifersuchtsszenen sorgen bei den Zuschauern für viel Vergnügen.

Auch alle weiteren Darsteller leisteten Außergewöhnliches. Regisseurin Anja Friedel sorgte für eine straffe Dialogregie und verstand es, bei allem Chaos Ordnung auf die Bühne zu bringen.

Das Bühnenbild, gebaut von Michael Wüst, ist mit viele Liebe zum Detail erstellt. Überall hängen Bilder, und der Hausbesitzer ist anscheinend leidenschaftlicher Jäger. Mehrere Geweihe zieren die Wände.

Der Schlussapplaus belohnte das Ensemble für seine herausragende Leistung.

Weitere Vorstellungen in der Alten Halle Haagen, Manzentalstraße 9, finden bis zum 11. Oktober jeweils am Freitag und Samstag ab 20 Uhr statt. Zusätzliche Vorstellungen an den Sonntagen 28. September und 5. Oktober um 15 Uhr.

Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Vorverkauf unter https://minimix-theater.reservix.de und in den Geschäftsstellen des Verlagshauses Jaumann.