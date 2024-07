Theater Lindenhof: Von drei Vorstellungen an der Balinger Eyach fiel eine ins Wasser

Von drei Vorstellungen an der Balinger Eyach fiel eine ins Wasser

1 Der gewitzte Großvater wird von der Familie des Rossbauern Haslinger umgarnt. Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Theater Lindenhof spielten ihre Rolle im schwäbischen Dialekt überzeugend. Foto: Stotz

Theaterkunst im Freien – seit die Balinger Erlebnisauen im Zuge der Gartenschau gestaltet wurden, konnten die Zuschauer nun auf einer mobilen Freilichtbühne ein Stück des Theaters Lindenhof genießen.









„Der verkaufte Großvater“ wurde am vergangenen Donnerstag- und Samstagabend vom Theater Lindenhof an der Balinger Eyach aufgeführt. Die ursprünglich geplante Freitagsvorstellung musste aufgrund des Wetters ausfallen. Wer für den Freitagabend Karten gekauft hatte, konnte diese einfach am Samstag vorzeigen.