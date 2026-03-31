Theater Lindenhof Burladingen: „Das kalte Herz“ begeistert das Publikum

Hauffs Märchen „Das kalte Herz“, in der Inszenierung von Edith Erhardt, wurde bei seiner ersten Aufführung an der Melchinger Bühne vom Publikum begeistert gefeiert.
Da will einer nach oben, nach ganz oben. Nicht mehr als einfacher Schwarzwald-Köhler verachtet schuften müssen, sondern mächtig und einflussreich sein; die Taschen voller Geld haben, im Wirtshaus als Herr gelten und in der Kirche beneidet in der ersten Bank bei den Besseren sitzen dürfen. Dafür verkauft er seine Seele, genauer sein Herz, dem Bösen.