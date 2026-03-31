Theater Lindenhof Burladingen: „Das kalte Herz“ begeistert das Publikum

Hauffs Märchen „Das kalte Herz“, in der Inszenierung von Edith Erhardt, wurde bei seiner ersten Aufführung an der Melchinger Bühne vom Publikum begeistert gefeiert.

Da will einer nach oben, nach ganz oben. Nicht mehr als einfacher Schwarzwald-Köhler verachtet schuften müssen, sondern mächtig und einflussreich sein; die Taschen voller Geld haben, im Wirtshaus als Herr gelten und in der Kirche beneidet in der ersten Bank bei den Besseren sitzen dürfen. Dafür verkauft er seine Seele, genauer sein Herz, dem Bösen.​

Doch das Glück stellt sich nach dem Organhandel nicht ein. Der Stein in seiner Brust bleibt kalt. Wenn er auch selbstherrlich und grausam auf die Angehörigen jener Schicht einprügelt, der er gerade noch selbst angehörte, und wenn sich sein Vermögen wundersam mehrt – der Aufsteiger spürt, es fehlt etwas. Nichts freut ihn mehr. Trotz aller Gefühlskälte stellen sich bei dem zum Unmenschen gewordenen Kohlenmunk-Peter Gewissensbisse ein.

Glänzend sind die Auftritte von Berthold Biesinger​

Wilhelm Hauffs Geschichte vom „Kalten Herz“ hat der Lindenhof wunderbar ausgestattet und inszeniert, in teils heiter, teils unheimlich-düsterer Stimmung spielt es im Wirtshaus und im mal lichtschillernden, mal vernebelten Schwarzwald. Glänzend sind die Auftritte von Berthold Biesinger in der Rolle des Holländer-Michels. Man spürt in jeder Szene: der satanische, hintertriebene, abgefeimte Kerl, will mit seinen Versprechungen in Wirklichkeit nichts Gutes von dem jungen Köhler. Ebenso glänzend Linda Schlepps die den Waldgeist Glashauser verkörpert. Anders als im Märchen hat Regisseurin Edith Erhardt die Figur mit quirligen Zügen versehen; als eine etwas durchgeknallte, aber wohlmeinende Fee. Sie verzweifelt an Peter. Alles, was zu einem guten Leben frommt, könnte sie ihm zuteilwerden lassen, doch der tumbe Bursche denkt nur an Macht und Reichtum.​

Donald und Wladimir​

Auch Gags sind eingestreut. In der Galerie der zuckenden Herzen, die der Holländer-Michel schon anderen abgefuchst hat, entdeckt Kohlenmunk-Peter auf den Behältern außer seinem eigenen Namen die von Leuten, deren Erfolg er sich bisher nicht erklären konnte. Aha, sie sind den Handel ebenfalls eingegangen. Im Vorbeigehen liest er außerdem die Signaturen „Donald“ und „Wladimir“ …​

Mehr direkte Zeitbezüge sind nicht eingearbeitet. Es offenbart sich keine klar ausgesprochene Kapitalismuskritik, kein Subtext, der auf heutige Monopolisten, Oligarchen, Spekulanten, Firmenabwickler einerseits und materielle Verlierer andererseits überdeutlich hinweisen würde.​

Das ist nicht nötig, das Stück hallt beim Verlassen der Lindenhof-Scheuer trotzdem lange nach. Was will die Geschichte vermitteln? Schuster bleib bei deinen Leisten? Üb immer Treu und Redlichkeit? Geld verdirbt nur den Charakter? Oder aber: Man kann auch moralisch sauber bleiben und es trotzdem zu etwas bringen. (Die Chance war dem Kohlenmunk schließlich vom Glashauser gegeben.) Wann ist jemand bereit, Moral und Werte über Bord zu werfen?​

Die 1827 verfasste Geschichte bleibt in dieser Form eine treffende Parabel, die sich ihrer Archetypik und Fragestellung wegen auf die heutige Lebenswelt ganz ohne Hinweisschilder übertragen lässt.

Weitere Aufführungen stehen an​

Biesinger und Schlepps wurden erwähnt, ebenso ausdrucksstark und überzeugend wirkten die Darstellungen von Hannah Im Hof, als Kohlenmunk-Peters verzweifelter Braut; Luca Zahn, der den Peter verkörpert, und Franz Xaver Ott als großspuriger Ezechiel. ​

Alle Protagonisten schlüpfen in atemberaubender Geschwindigkeit in weitere Rollen und Kostüme, die den Fortgang der Erzählung vorantreiben. Bis zum Schluss, an dem sich das Publikum bei der Premiere zum stehenden Applaus erhob.

Erneut gespielt wird das Stück am Mittwoch, 22., Donnerstag, 23. und Freitag, 24. April, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Am Sonntag, 26. April, hebt sich der Vorhang um 18 Uhr.​