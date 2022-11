5 So allerhand los war in der Ortsverwaltung beim Harmonie-Theater. Foto: Benner

Während am ersten Adventswochenende draußen die Temperaturen fallen, kocht drinnen die voll besetzte Festhalle vor Gelächter über.















Schramberg-Tennenbronn - Die Komödie "Die Gedächtnislücke" von Bernd Gomblod (Vorlage) und Jürgen Wälde (Regie) bot über drei Akte reichlich Wortwitz, Situationskomik und Schenkelklopfer für lückenlose Lacher und zog damit zahlreiche Besucher an.

Der MV Harmonie Tennenbronn freute sich, dass nach längerer Ruhezeit wieder erstklassige Unterhaltung geboten werden kann. Neben den "alten Hasen" konnten zudem einige schauspielbegeisterte Neuzugänge gewonnen werden, die die Bühne aufleben lassen.

Misere des Ortsvorstehers

Das Publikum bezeugte die Misere des stressgeplagten und zerstreuten Ortsvorstehers einer ländlichen Gemeinde – Franz Kübele (Thomas Wälde) –, dem bei seinen beruflichen und privaten Herausforderungen die energisch offene Sekretärin Hannelore (Romina Buchholz) und der gewitzte Amtsbote Sepp (Julian Hilser) zur Seite stehen. Dieses Bühnengeschehen ließen sich natürlich auch Ortsvorsteher Manfred Moosmann und sein Vorgänger Klaus Köser im Publikum nicht entgehen.

Ganz anders als in Tennenbronn erschwert der Amtsbote dem Ortsvorsteher oft das Leben, indem er Dorftratsche Emma (Monika Kaltenbacher) mit "fake news" versorgt oder dazu beiträgt die überkandidelte feine Gesellschaft – verkörpert durch Ludwiga Silberstein (Daniela Laufer) und ihren schattenhaften Gatten Heinz-Harald (Tobias Fleig) zusätzlich aufzubringen.

Streitbare Ehefrau

Als streitbare Ortsvorsteher-Ehefrau "Helene" und vielseitig engagierter Mitbürger und Freund Anton gaben Nadine Waldvogel und Peter Buchholz ihr Theaterdebut. Ebenfalls debütierte Alexander Maurer in der Rolle des eher praktisch als theoretisch an Sekretärin Hannelore interessierten Psychologie-Professors "Gottlieb".

Theater-Urgestein Regina Eschle komplizierte als "Rosalinde" auf der Suche nach dem Mann fürs Leben die Lage für den Ortsvorsteher und brachte nicht nur die Lachmuskeln zum zucken.

Amtsbote löst die Probleme

Die Probleme des Ortsvorstehers mehren sich zunächst durch die "Landplage" in Gestalt der Silbersteins mit ihren diversen (Lärm)Beschwerden. Jeder scheint bei der Lösung der vorgebrachten Probleme gegen Franz Kübele zu arbeiten – allen voran sein Amtsbote Sepp. So beschließt er die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und erhält zum Lohn einen Schlag auf den Kopf, der ihn seine bisherige Amtszeit vergessen lässt. Schnell stellt sich heraus, dass der vermeintliche Supergau eher Chancen bereithält.

Kräftige Nachhilfe

Mit kräftiger Nachhilfe von Schlitzohr Sepp und Besinnung auf die alten Zeiten, gelingt es Franz allmählich seine Probleme in den Griff zu bekommen. Jedenfalls so lange bis der Stein des Anstoßes – die Dorfgeräusche – überhand nehmen und das Spiel für ihn von vorn beginnt.

Die Darsteller inszenierten mit passionierter Mimik und Gestik. Sie machten spürbar wie viel Herzblut in die Aufführung investiert wurde.

Mit ebenso viel Liebe zum Detail gestaltete Doris Storz die Maske und Eva Tilch sorgte als Souffleuse souverän für eine reibungslose Darbietung.

Die Bühnenwände erstrahlten in neuem Anstrich von Maler Alex Hettich.

Neben bester Unterhaltung sorgte der MV Harmonie Tennenbronn während der Veranstaltung auch für das leibliche Wohl. Außerdem wurden Lose für eine vorweihnachtliche Tombola verkauft, deren Erlös der Ausbildung der Bläserjugend zugute kommt.

Im Gegensatz zu Ortsvorsteher Kübele, wird den Zuschauern die gelungene Komödie sicher lange im Gedächtnis bleiben.