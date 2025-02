Bundestagswahl in Wildberg So kommen die Briefwahlzettel rechtzeitig an

Wer per Briefwahl seine Stimme zur Bundestagswahl abgeben möchte, hat in diesem Jahr wenig Zeit dazu. Die Stimmzettel sind in Wildberg noch nicht da, bis sie beantragt, beim Wähler eingegangen und schließlich per Post zur Wahlurne kommen, kann einige Zeit vergehen – vielleicht zu viel. Die Stadt Wildberg hat einige Tipps, wie Briefwähler rechtzeitig wählen.