3 Viele Lacher gibt es bei der Aufführung des Jugendparlaments der Krimikomödie "Drei Koffer und ein Todesfall". Foto: Kiolbassa

Urkomisch, super spannend und wahnsinnig unterhaltsam war der Theaterabend des Jugendparlaments (Jupa) Waldmössingen in der Kastellhalle Waldmössingen.















Link kopiert

Schramberg-Waldmössingen - Zahlreiche Gäste wollten sich dieses Spektakel zwischen den Jahren nicht entgehen lassen. Die Aufführung der Krimikomödie "Drei Koffer und ein Todesfall" von Richard Huber sorgte für viele Lacher und schmunzelnde Gesichter unter den Zuschauern.

Der Wirt des Gasthofs "Zum Goldenen Ross" Jakob "Jacky" Polmann (Aaron Knöpfle) hält seinen kleinen Laden mehr schlecht als recht über Wasser. Die Bedienung Melanie (Jessica Erath) und der Koch Horst (Florian Schmid) tun ihr Übriges, damit der Laden einfach nicht so recht laufen will.

Trotz schlechtem Service und ungenießbarem Essen hat der Gasthof einige Stammkunden. Neben dem als Pfarrer getarnten Mafioso Luigi Mascarpone (Alex Notheis) steigt unter anderem die schillernde, schrecklich schrille Opernsängerin Anastasia Laurant (Mario Dieterle) regelmäßig im Goldenen Ross ab. Die Tatsache, dass die beiden den gleichen schwarzen Aktenkoffer besitzen, sollte ihnen schnell zum Verhängnis werden. Als schließlich die radikale Politikerin der AFW, Alternative für Waldmössingen, Marie Lepen (Franziska Munz) mit ihrem schwarzen Aktenkoffer auftaucht wird die Koffer-Katastrophe perfekt.

Koffer-Katastrophe geht weiter

Ständig verliert einer der Protagonisten seinen Koffer aus den Augen und findet dann den vermeintlich eigenen Koffer an anderer Stelle wieder. Erschwert wird die Zuordnung der schwarzen Koffer durch die Bedienung Melanie, die im Koffer des Mafioso mehrere Geldbündel entdeckt und diesen kurzerhand in der Kühlkammer versteckt. Dort entdeckt ihn Koch Horst und schnell sind alle überzeugt, es müsse sich um einen Schweinefleisch-Attentäter handeln, der die Fleisch-Vorräte des Gasthofs in die Luft sprengen will. Inmitten all des Getümmels taucht die schwangere Sophie Elstner (Larissa Goerz) im Goldenen Ross auf. Sie ist auf der Suche nach dem Vater ihres ungeborenen Kindes, der kein anderer ist als der getarnte Pfarrer-Mafioso.

Ein Mordfall oben drauf

Besonders spannend wurde es für das Publikum, als dieser auf offener Bühne durch ein Fenster erschossen wird. Der trottelige Kommissar Trimmel (Jonas Faisst) gibt sich zwar alle Mühe bei der Auflösung des Falls und ist schnell auf der Spur des Auftragskillers Gojko Kowatschewitsch, auch der "Kojote" (David Moosmann) genannt. Doch nichts ist so, wie es scheint.

Als bei der hochschwangeren Sophie Elstner die Wehen einsetzen, Koch Horst sich bemüht, sie schnellstmöglich ins Krankenhaus zu bringen und Kommissar Trimmel die Verdächtigen abführt, bleibt die Reporterin Carmen Heinrich (Franziska Schneider) allein im Gasthof zurück. Und da passiert das Unglaubliche: Carmen öffnet den zurückgebliebenen Koffer mit dem Geld, alles war ein abgekartetes Spiel. Von langer Hand hatten die beiden Lebensgefährtinnen Sophie Elstner und Carmen Heinrich alles geplant: jetzt können sie sich mit ihrem ungeborenen Kind und dem Geld unbehelligt aus dem Staub machen.

Komisch-spannende Darbietung

Die Schauspieler begeisterten ihr Publikum mit ihrer komisch-spannend Darbietung. Da war für jeden der Zuschauer etwas zum Lachen dabei. Für besonders viele Lacher sorgten Mario Dieterle als Sängerin, die mit großer Passion zu jeder passenden und weniger passenden Situation den perfekten Song vortrug und David Moosmann, als verpeilter Mafioso, der seinen Auftrag als Killer zwar sehr ernst nahm, aber durch seine Sonnenbrille behindert jedes Mal in die falsche Richtung zielte.

Regie führte in diesem wunderbar unterhaltsamen Stück Melanie Kaupp. Den Job der Souffleuse übernahm Marina Jaud. Hinter der Bühne sorgte das Friseur- und Maske Team, bestehend aus Annika Aichele, Rebecca Schmitt und Eva Maurer, für den perfekten Auftritt der Schauspieler. Die Technik übernahm Dennis Dieterle von Diliton Ton- und Lichttechnik.

Die Aufführungen zogen eine regelrechte Masse von Menschen in die Waldmössinger Halle. Das Team des Jupa hatte nicht mit solch einem Ansturm gerechnet und stellte kurzerhand mehr Tische und Stühle auf. Vom vollen Saal erhielten die Schauspieler und das gesamte Team des Jupa tosenden Applaus für die Organisation und Umsetzung. Anschließend ließen die Gäste den Abend gemütlich in der schnell eröffneten Bar im hinteren Teil der Halle ausklingen.