1 Sie proben für ihr erstes Theaterspiel „Gespenstermacher“ am 19. Oktober in der Schlossberghalle in Unterkirnach (vorne, von links): Sylvia Obergfell, Oliver Speth, Sebastian Haas, Dominic Krezalek und Verena Claus sowie (stehend) Yvonne Krezalek, Jessica Krezalek und Stefanie Jaccaud. Foto: Hella Schimkat

In Unterkirnach hat sich eine Theatergruppe der Kieschtock-Zunft gegründet. Die Mitglieder proben für das Stück „Gespenstermacher“, das in der Schlossberghalle aufgeführt wird.









In Unterkirnach geht der Gespenstermacher um, das heißt: In Unterkirnach gibt es wieder eine Theatergruppe. Die Mitglieder proben gerade für ihr Stück „Gespenstermacher“, das am Samstag, 19. Oktober, 20 Uhr, in der Schlossberghalle aufgeführt wird.