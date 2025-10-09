Theater in Tübingen: Im Witz der Ehrlichkeit auf der Spur

Die Komödie „Effi, Ach, Effi Briest“ erweist sich bei der Premiere im Landestheater Tübingen als eine Inszenierung voller effektvoller Auftritte.
Wer eine klassische Durchdringung des literarischen Stoffes erwartet hat, der sah sich enttäuscht. Aber wie heißt es doch so treffend im Untertitel des Stückes: „frei nach Fontane, frei von Fontane, mit fast keinem Satz von Fontane, wer braucht schon Fontane, wenn man Effi hat? Effi, Effi, Ach, Effi, Ach, Ach“. Und das beherzigt die Inszenierung von Meera Theunert, die auch die Lyrics beisteuert, allemal in grell-bunter Manier.