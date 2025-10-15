Theater in Tübingen: Eine facettenreiche Reise in die Gefühle

Am Landestheater Tübingen (LTT) feierte das Stück „...worin noch niemand war“ seine Uraufführung.
„Was ist Heimat?“: eine Herausforderung, eine verortete Erinnerung, der Ort, an dem Menschen leben, denen man vertraut, der Gegenentwurf zur Gegenwart, der Wunschort voller Geborgenheit, der Fleck, an dem man begraben werden möchte, der Seele Sehnsuchtsort oder ein Zustand der Versöhnung. Eine Antwort darauf versucht Jörn Klare mit seiner Auftragsarbeit für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen (LTT) zu geben. Die Inszenierung liefert dazu eine vielstimmige Collage aus den Geschichten und Schicksalen der Menschen, die der Dramatiker „im Ländle“ zusammengetragen hat.