Theater in Tübingen: Ein klein wenig abseits des Mainstreams

Am Landestheater Tübingen geht das Stück „Indien“ im Freilicht auf dem LTT-Hof aktuell über die Bühne. Die Inszenierung hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck.
Für zartbesaitete Seelen und Anhänger des fein ziselierten Humors ist das Stück „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer nicht wirklich geeignet: Zu derb, grob, klischeehaft und gar mit frauen- und fremdenfeindlichen Tönen kommt es daher, gewinnt erst im letzten Drittel an inhaltlicher Tiefe und emotionaler Schärfe. Es ist also ein gewisses Wagnis, das Werk auf die Bühne zu bringen. Regisseur Thorsten Weckherlin geht dieses Risiko ein und inszeniert dieses „Roadmovie“ als Sommertheater im Freilicht auf dem Hof des Landestheaters Tübingen (LTT) fast, wie es scheint, mit diebischer Freude.