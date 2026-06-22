Theater in Tübingen: Ein klein wenig abseits des Mainstreams

Für zartbesaitete Seelen und Anhänger des fein ziselierten Humors ist das Stück „Indien“ von Josef Hader und Alfred Dorfer nicht wirklich geeignet: Zu derb, grob, klischeehaft und gar mit frauen- und fremdenfeindlichen Tönen kommt es daher, gewinnt erst im letzten Drittel an inhaltlicher Tiefe und emotionaler Schärfe. Es ist also ein gewisses Wagnis, das Werk auf die Bühne zu bringen. Regisseur Thorsten Weckherlin geht dieses Risiko ein und inszeniert dieses „Roadmovie“ als Sommertheater im Freilicht auf dem Hof des Landestheaters Tübingen (LTT) fast, wie es scheint, mit diebischer Freude.

Die Tragikomödie des österreichischen Kabarettisten Josef Hader und seines Kollegen Alfred Dorfer wirkt in den Sujets, die sie präsentiert, ein wenig aus der Zeit gefallen, nicht immer zeitgemäß -oder vielleicht letztendlich doch? Die beiden Protagonisten – der sinnfreie „Weisheiten“ vor sich hin plappernde Kurt Fellner und der dumpfe, dennoch herzliche Prolet Heinzi Bösel, erweisen sich als kongeniales Duo, das an das US-Komiker-Paar Walter Matthau und Jack Lemmon erinnert, die in ihren gemeinsamen Filmkomödien genau diese Gegensätze in allen Facetten zelebriert haben.

Und genauso kongenial und menschlich authentisch agieren Martin Bringmann und Rolf Kindermann bei der Inszenierung im LTT-Hof. Unterwegs – witzig, wie sie röhrend und bremensquietschend mit dem roten Oldtimer-Auto angefahren kommen – um drittklassige Hotels und Gasthöfe zu testen, reisen sie quer durch die Provinz – Weckherlin streut Lokalkolorit ein – von einem Wirtshaus zum nächsten: Vinzenz Hegemann lässt in seinem Bühnenbild mit wenigen Umbau-Handgriffen immer wieder eine neue Lokal-Atmosphäre entstehen.

Am Ende wird es heiter mit viel Melancholie und unschuldiger Zärtlichkeit. Foto: Tobias Metz

Zwischen den Beiden entwickelt sich aus den gegenseitigen Nicht-Gesprächen entlang von zunächst Klamauk und Comedy, Skurrilität und Slapstick – wenn das Schmalzbrot im Gesicht landet –, zum Teil makaberen, vulgären und obszönen Texten und Macho-Gehabe aus einer anfänglichen Feindschaft eine innere Verbindung – begleitet von Emma Stratmann, die alle Wirt-Figuren spielt und ostentativ Gurken essend auch gesanglich den fraulichen Widerpart offeriert. Mit zunehmender Spieldauer gewinnt die Inszenierung an innerer Wärme, an Melancholie und Würde und schafft es, dann doch noch anzurühren und zu fesseln. Wenn Rolf Kindermann als Kurt Fellner im Krankenhausbett mit der Diagnose Krebs in den Armen von Martin Bringmann als Heinzi Bösel liegt, dann nimmt der Zuschauer den beiden Protagonisten die Entwicklung hin zu einer Männerfreundschaft ab.

Und plötzlich kippt das Spiel in eine heitere Ernsthaftigkeit, die angesichts des nahenden Sterbens trotzdem lebensbejahend bleibt: „Der Tod ist nichts endgültiges, das ist wie Umsteigen in Herrenberg.“ Das ist nicht aufgesetzt, das kommt glaubhaft herüber.

Da offenbart die Inszenierung ihre Stärke. Und auch da zeigen sich Bringmann und Kindermann famos aufgelegt und von ihrer schauspielerisch besten Seite bis hin zu intensiver Nähe und einer unschuldigen Zärtlichkeit. Und dieser Eindruck bleibt.