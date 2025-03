Theater in Trichtingen: Kaufhausrettung mit Bürgermeister als Überraschungsgast

Theater in Trichtingen

1 Charlie Maschmaurer (Thomas Pönisch) und Kaufhauserbe Marlon von Dickeschanz (Hans Rinker) im Zwiegespräch. Foto: Fahrland

Für höchst amüsante Unterhaltung und jede Menge Beifall sorgte die Trichtinger Theaterspielgruppe mit drei ausverkauften Abendvorstellungen der turbulenten Komödie „Kaufhaus in Trouble“ von Winnie Abel. Mancher Schauspieler musste spontan in seine Rolle schlüpfen.









Auch der Kinder- und Seniorennachmittag war sehr gut besucht. Zwölf Laienschauspieler in bester Spiellaune schlüpften nach 34 Proben in Kostüm und Maske, um mit markanten Charakterrollen die Lachmuskeln ihrer Gäste in der Turn- und Festhalle zu strapazieren.