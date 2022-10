2 Mit modifiziertem Text erklang "Mamma mia" – die Freunde des Thalia-Theaters klatschten rhythmisch dazu. Foto: Schweizer

Rund 70 Gegner eines Abrisses des Thalia-Theaters haben sich am Samstag an einer Demonstration für dessen Erhalt beteiligt.















Link kopiert

Albstadt-Tailfingen - "Das Thalia lebe hoch!" und "Thalia erhalten!" stand auf den Schildern und Transparenten zu lesen, die während der über einstündigen Kundgebung vor dem Theatergebäude und laufenden Fernsehkameras eines SWR-Drehteam präsentiert wurden. Die Redner ließen zuerst einmal den Musikern Gerhard "Beefy" Wurst und Otto Hoppe den Vortritt; im weiteren Verlauf der Kundgebung steuerte auch noch "Capt’n Knallermann" musikalische Unterhaltung bei, und das Duo "Ernie & Friends" intonierte einen Thalia-Song mit der Melodie des Abba-Ohrwurms "Mama mia" und leicht modifiziertem Text: "Thalia, was auch immer wird, wir sind immer für dich da, nein, nein, du bist nicht allein" lautet die erste Refrainzeile.

Als erster ergriff Markus Ringle, Grünen-Stadtrat und Mitinitiator der laufenden Unterschriftensammlung, das Wort und rief alle, die noch nicht unterschrieben hätten, dazu auf, es zügig zu tun: Die 2000er-Grenze sei mittlerweile überschritten; bis zum 24. Oktober müssten annähernd 2500 Unterschriften zusammenkommen, damit gegebenenfalls ein Bürgerbegehren angestrengt werden könne. Dies werde allerdings, falls es dazu komme, aufwendig und teuer werden; um es zu vermeiden, suchten die Abrissgegner das Gespräch mit der Stadtverwaltung – es sei an ihr, dieses Angebot anzunehmen.

"Sport um die Eimer"

Anschließend nahm Ringle seine Zuhörer "mit auf eine Reise, die auch als Märchen ausgelegt werden kann". Schon in seiner Schulzeit, um das Jahr 1985, habe in der Ebinger Schlossberghalle "Sport um die Eimer" stattgefunden, Jahre später seien auch in der Lutherschulhalle Kübel aufgestellt werden, um eindringendes Wasser aufzufangen – Flickschusterei in Sachen Instandhaltung habe in Albstadt offenbar Tradition. 2015 sei die Albstädter Hallenkonzeption entworfen worden – nur damit jetzt das Thalia-Theater und 2024 die Ebinger Festhalle abgerissen werde. Alternativen zum Theater? Fehlanzeige. "Wenn ich nicht weiß, wo die Kultur danach Heimatrecht erhalten kann, sollte ich die Option, das Thalia zu erhalten, nicht leichtfertig verwerfen."

"Ein Schnäppchen im Vergleich zu neuen Halle"

Aber ist das Thalia denn nicht abbruchreif? Grünen-Stadtrat Friedrich Rau widersprach: Das Thalia sei ein vollauf funktionstüchtiges Theater mit 525 Sitzplätzen – und dazu identitätsstiftend für Albstadt. Nicht die angebliche Baufälligkeit sei das Motiv des geplanten Abrisses, sondern der Umstand, dass die Stadt eine neue Halle mit 800 Plätzen bauen wollen, um Forderungen der Comedy-Impresarios zu genügen. Für viel Geld: "13 Millionen Euro für die Thalia-Sanierung wären ein Schnäppchen, verglichen mit den Kosten dieses Neubaus." SPD-Stadträtin Lara Herter warnte davor, zwei Häuser abzureißen, ohne einen schlüssigen Plan für die Zukunft zu haben, und nahm noch einmal Motive der Ringleschen "Märchenreise" auf: Hallen und Gebäude in einer Dauerschleife der Untätigkeit kreisen zu lassen, bis sie reif für den Abbruch seien, das habe Tradition in Albstadt. Sie erhielt viel Beifall für diese Feststellung.

Zwei Fliegen mit einer Klappe

Von den Teilnehmern der Kundgebung waren gut und gern 25 auf dem Fahrrad von Ebingen nach Tailfingen gekommen, und zwar im Rahmen einer von den Grünen initiierten Rad-Demo auf der Talgangachse. Es ging wie schon bei früheren Demo-Touren dieser Art um mehr Sicherheit im Albstädter Straßenverkehr, um die Mobilitätswende und Klimaschutz und um die Einhaltung des Ziels, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Von der Sache her hatte die eine Demonstration ausdrücklich nichts mit der anderen zu tun, wie Markus Ringle im Vorfeld betont hatte – aber so mancher Radfahrer nutzte die Gelegenheit, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.