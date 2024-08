Einige Wochen pausierte das Programm im Theater im Deutschen Haus, um den ehrenamtlichen Akteuren auf, neben und hinter der Bühne die Möglichkeit zu geben, Energie für die bevorstehenden Veranstaltungen zu tanken.

Auch wurde das Theater für die neue Spielzeit fit gemacht, so standen in diesem Sommer eine Neuorganisation des über die Jahre stets gewachsenen Kostümfundus, der Sommerputz sowie die jährliche Elektroprüfung auf dem Plan.

Doch nun steht der Start der neuen Spielzeit unmittelbar bevor – und gleich zu Beginn gibt es eine Änderung: Der Auftritt von Kabarettist Bene Reinisch kann nicht wie geplant die Spielzeit eröffnen. Dennoch dürfen sich alle Kabarettfreunde freuen, denn es ist gelungen, kurzfristig einen Ersatz gewinnen zu können.

Klavierkabarettistin Anne Folger übernimmt

Den Abend übernimmt Klavierkabarettistin Anne Folger, die Trägerin des Förderpreises des Kleinkunstpreises BW 2021 ist. Sie zeigt ihr Abendprogramm: „Fußnoten sind keine Reflexzonen“.

Mit Wortwitz und Ironie nimmt sie sich selbst und andere auf die Schippe, gibt Tipps, die eigene Großartigkeit zu beleuchten und weniger Schmeichelhaftes in die Fußnoten zu packen. Es geht um Beziehungen: Lässt sich der Partner nicht ändern, kann man es dennoch mit Komplimenten versuchen.

Gegenderte Neuauflagen alter Lieblingsmusik

Es geht um gegenderte Neuauflagen alter Lieblingsmusik oder um das Glück, zu fliegen, weil die Beine fest auf dem Boden stehen. Influencerin Doremi erklärt im neuen Tutorial die Vorteile des Intervallfastens und welche Intervalle dafür geeignet sind.

Der Eintritt zum Kabarettabend kostet 16 Euro, zuzüglich Systemgebühr, Mitglieder des Freundeskreis erhalten einen Euro Ermäßigung, Schüler zahlen 14 Euro. Karten sind sowohl bei der Vorverkaufsstelle Hoppe als auch über den Ticketshop verfügbar, Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 19.30 Uhr.

Märchen aus dem Wundertopf

Zum Weltkindertag haben die Organisatoren am Samstag, 21. September, um 16 Uhr Johanna Zelano und Ben Tisler eingeladen. Sie bieten „Märchen aus dem Wundertopf“. Wenn eine Kräuterhexe und ein Tüftler Märchen erzählen, dann ist der Spaß garantiert.

Johanna Zelano und Ben Tisler führen durch die Märchenklassiker auf ihre eigene Art und decken dabei die ein oder andere bisher nicht entdeckte Verbindung auf. Sie hauchen bekannten Märchenfiguren eigenes Leben ein. Laut Veranstaltern ist es ein Märchennachmittag der besonderen Art für alle Menschen ab fünf Jahren, die Lust auf ein buntes Spektakel und sympathische, wen auch etwas eigensinnige Erzähler haben.

Zum Weltkindertag ist der Eintritt zum Märchentheater frei, allerdings benötigen die Gäste ein gültiges, wenn auch kostenfreies Ticket, welches ebenfalls über den Vorverkauf erhältlich ist.

Lokalmatador Sebastian Schnitzer

Im Oktober erwartet die Theaterfans Lokalmatador Sebastian Schnitzer mit seinem ersten Soloprogramm „Der grobe Schnitzer“ und ein Zauberseminar mit dem Zauberartisten Frank Stark. Anmeldungen zum Workshop sind möglich, die Teilnahmegebühr beträgt 23 Euro.

Fatih Cevikkollu Foto: Stefan Mager

Im November steht der inzwischen schon traditionelle Kunsthandwerkermarkt am 8. und 9. November ebenso im Theaterterminplan wie Jazz im Keller am 8. November sowie das Gastspiel von Kabarettist und Prix-Pantheon-Preisträger Fatih Cevikkollu am 9. November mit seinem aktuellen Abendprogramm Zoom und der „Besuch“ des langjährigen Freund des Hauses und Kabarettisten Jens Neutag (23. November), der sein neues Programm „Gegensätze ziehen sich aus“ in die Bergstadt bringt.

„Aladdin“ als Märchen im Advent

Das diesjährige Märchen im Advent wird „Aladdin“ – erstmals unter der Regie von Jürgen Clever, aus dessen Feder auch die Bühnenfassung stammt. Auch in diesem Jahr wird das Märchen an allen Adventssonntagen, dem zweiten Weihnachtsfeiertag sowie am 29. Dezember und 5. Januar gezeigt.

Comedyfreunde dürfen sich auf den 6. Dezember freuen, wenn Heinz Gröning, der unglaubliche Heinz, mit seinem Gastspiel „Verschollen im Weihnachtsstollen“ im Theater zu Gast ist. Heinz Gröning ist der unangefochtene „Elvis“ unter den singenden Komikern. Bei diesem Programm können sich selbst Weihnachtsmuffel köstlich amüsieren, wenn er „Oh, du fröhliche“ in einen Rock’n’Roll verwandelt oder als Herbert Grönemeyer „Maria durch den Dornwald ging“ intoniert.

Persönlichen Betrachtung der Weihnachtserlebnisse

In seiner sehr persönlichen Betrachtung der eigenen Weihnachtserlebnisse findet sich jeder wieder, der schon einmal erfolglos versucht hat, dem Weihnachtsfest zu entfliehen. Heinz bietet professionellen Krippenbau auf höchstem Niveau mit der einfachen Anleitung, für die garantiert lustigste Stall-Installation in der ganzen Stadt und ein Bethlehem-Hirtenspiel als Musical in einer Show-Dimension, die Lachtränen in die Augen treibt.