Schon viele Jahre gibt es zwischen dem Thomas-Strittmatter-Gymnasium St. Georgen und dem Theater im Deutschen Haus eine erfolgreiche Kooperation.

In diesem Jahr war der Ansturm bei den Unterstufenschülern so groß, dass es zwei Gruppen gibt, die jeweils eine Produktion zur Aufführung bringen. Den Anfang macht die Theater-AG, die von Kursstufenschüler Tom Schaedler geleitet wird. Am Freitag, 23. Mai, um 20 Uhr sowie am Samstag, 24. Mai, um 16 Uhr spielen die Fünft- bis Siebtklässler die gespenstische Komödie „Weh dem, der zappt“ von Matthias Weissert. Hier geht es um drei Kinder, die ihren Fernseher auseinandergenommen haben und deswegen zur Strafe in diesen hineingezaubert werden.

Bei der Suche nach verschwundenen Teilen geht alles kreuz und quer. Es begegnen ihnen Pippi Langstrumpf und der Sheriff von Nottingham, Dracula und Rose aus dem Film „Titanic“, Obelix, Bruce Lee und andere. Gelingt es den Kindern, wieder nach Hause zu kommen, oder müssen im Reich der Horrorkönigin bleiben?

Tom Schaedler führt Regie

Tom Schaedler führt in diesem Jahr erstmals eigenverantwortlich Regie. Er ist ein TSG-Eigengewächs in Sachen Theater. Nachdem er selbst in einigen Produktionen Hauptrollen spielte, leitete er gemeinsam mit Lehrerin Stephanie Salvamoser als Zehntklässler bereits eine Theater-AG.

Bei seinem Auslandsaufenthalt in Kanada konnte er an der High School viele Theaterkurse besuchen und damit seine Theaterkompetenzen weiter ausbauen.

Michel in der Suppenschüssel

Die zweite Theater-Gruppe des Gymnasiums, bei der Kinder von Klasse 5 bis 8 dabei sind, wird von Lehrerin Christine Buck geleitet. Sie präsentiert am 4. und 5. Juli dann den Kinderklassiker „Michel in der Suppenschüssel“. Karten sind bei Natur- und Feinkost Hoppe erhältlich.