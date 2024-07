Theater in Seewald: Musikkomödie rund um die Liebe

Theater in Seewald

1 Raphaela Stürmer und Paul Hölters vom Regionentheater spielen die legendäre Liebesszene aus „Titanic“ nach. Foto: Andreas Jendrusch/Archiv

Das Theaterstück „Don Juan datet Eva“ ist am Sonntag auf dem Hof Sonnenwald in Schernbach zu sehen. Bei gutem Wetter im Freien, bei schlechtem Wetter im Kuhstall. Die Aufführung ist Teil des regionalen Ornamenta-Festivals.









Das „Regionentheater aus dem schwarzen Wald“ führt am Sonntag, 4. August, auf dem Hof Sonnenwald ein Drei-Personen-Stück mit dem Titel „Don Juan datet Eva“ auf. Das Regionentheater mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein hat das Schauspiel um Liebe und Online-Dating-Glück eigens im Rahmen von „Ornamenta Lust“ und dem bundesweiten Förderprogramm „Aller.Land“ konzipiert und inszeniert. „Don Juan“ ist eine Arbeit von Theater-Intendant, Schauspieler und Regisseur Andreas Jendrusch. Der Chef selbst verkörpert Amors Pfeil. Mit ihm zusammen spielen Raphaela Stürmer als Eva und Paul Hölters in der Rolle des Don Juan.