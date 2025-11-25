Theater in Schenkenzell: Humoreske Szenen und Zweideutiges

Mit dem heiteren Dreiakter „Wenn Oma aus Mallorca kommt“ begeisterte die Theatergruppe des Gesangvereins „Frohsinn“ Kaltbrunn die Besucher.
Bei der von den Laiendarstellern brillant gespielten Komödie in drei Akten des Autoren Torsten Schmidt zog sich der Satz „ich geh mir mal eine Schubkarre leihen“ wie ein roter Faden durch die dreistündige amüsante Unterhaltung. Der Schwank war weniger geprägt von üblichen Verwechslungen, sondern mit viel Situationskomik, unerwarteten Wendungen und zweideutigen Wortspielereien.