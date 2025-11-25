Theater in Schenkenzell: Humoreske Szenen und Zweideutiges

Bei der von den Laiendarstellern brillant gespielten Komödie in drei Akten des Autoren Torsten Schmidt zog sich der Satz „ich geh mir mal eine Schubkarre leihen“ wie ein roter Faden durch die dreistündige amüsante Unterhaltung. Der Schwank war weniger geprägt von üblichen Verwechslungen, sondern mit viel Situationskomik, unerwarteten Wendungen und zweideutigen Wortspielereien.

Regisseurin Franziska Breithaupt scheint sich in jeder Rolle wohlzufühlen. Als türkische Putzfrau Aishe sorgt sie nicht nur für Sauberkeit und Ordnung im Haus, sondern mit ihrem gebrochenen Deutsch („muss Schmutze putze“ und „Karre von Schub“) auch für jede Menge Schenkelklopfer. Außerdem hat sie es faustdick hinter ihren mit einem bunten Kopftuch verdeckten Ohren. Aber dazu später mehr.

Gerlinde zieht nach Mallorca

Nachdem Opa Gottfried (Alois Hauer) mit den Worten „ich geh mir mal eine Schubkarre leihen“ wie vom Erdboden verschwunden ist, zieht Oma Gerlinde (Barbara Faist) auf die Ferieninsel Mallorca und genießt ihr Rentnerleben. Da sie ihre Familie vermisst, kündigt sie ihr Kommen in Briefen an, die aber Schwiegertochter Hilde (Steffi Heizmann) nie erreichen. Ihr Mann Hannes (Andreas Hauer) versteckt sie unterm Bett, wo sie von Aisha entdeckt werden. Und schon steht die Oma vor der Haustür. Taxifahrer Willi (Karl Obermüller) ist völlig erschöpft von Gerlindes schweren Koffern und klagt sein Leid über die selbsternannte „Königin von Mallorca“, die die Polizei zum Ritter schlagen wollte.

Hilde und Enkelin Betty (Marina Hör) freuen sich auf Omas Wiederkehr, nur Hannes nicht. Gerlinde sieht in ihrem Sohn einen Versager. Hanes wiederum klagt über Bettys Freund Kevin: „Ausgerechnet meine Tochter muss sich so einen Dummkopf angeln“, worauf Hilde sich erinnert: „Diesen Spruch habe ich vor 25 Jahren schon einmal gehört“.

Kevin glaubt einen Porsche zu besitzen, der nicht existiert. Stattdessen hält er einen Schubkarren für eine geile Karre und verteidigt sich. „Ich bin nicht dumm, ich habe nur Pech beim Denken“.

Briefbotin kennt kein Postgeheimnis

Bei Briefbotin Cilli (Katrin Schmid) gibt es kein Postgeheimnis. Zusammen mit Nachbar Jupp (Fridolin Armbruster) gönnt sie sich schon frühmorgens einen Eierlikör. Ihre Botschaften durch die Fenster der Kulissenwand verleihen dem Schwank zusätzliche Würze. Zeitweise geht es zu wie im Taubenschlag, ständig herrscht an den drei Türen ein Kommen und Gehen.

Um endlich die Baugrube vor dem Haus zuzuschütten macht sich Hannes auf den Weg, eine Schubkarre zu besorgen. Beim Versuch, sie einem Bahnhofarbeiter zu stehlen, wird er in die Flucht geschlagen, rennt gegen eine Bustür und verletzt sich. Wie es sich herausstellt, handelt es sich bei dem Bahnhofarbeiter um den verschwundenen Opa, der mit zottigen Haaren und Vollbart zunächst für einen Penner gehalten wird. Erst allmählich dämmert es der Familie, wer er ist und die Freude ist groß. Dabei kommt es ans Tageslicht, wie gut es ihm in der Fremde gegangen ist. Er wurde von Aisha mit Essen und Trinken bestens versorgt. Nach seinem Grund des Verschwindens gefragt, antwortet Opa: „Ich brauchte einfach mal eine Auszeit von meiner Frau, die mich ständig herumkommandierte“. Versöhnt will er mit ihr auf Mallorca seinen Lebensabend verbringen. Und Cilli und Jupp verkünden, dass für sie bald die Hochzeitsglocken läuten und alle eingeladen sind. Der Termin blieb allerdings offen.

Für ihre Bühnenleistung ernteten die Laienschauspieler lange anhaltenden Applaus. Frohsinn-Ehrenvorsitzender Gerhard Fischer dankte auch den Maskenbildnerinnen Angelika Maier und Sabrina Haas sowie den beiden Souffleusen Barbara Armbruster und Verena Harter.