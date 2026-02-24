Theater in Rottweil: Das Zimmertheater wirft einen bangen Blick auf die Baustelle am Friedrichsplatz

Das Zimmertheater Rottweil startet mit Elan und vielen Ideen in die neue Spielzeit. Im Gespräch verraten die Intendanten ihre Pläne – aber auch Sorgen.
Die Proben für das Stück „Abschiedsbrief“, mit Valentina Sadiku und Martin Olbertz, das am Samstag, 21. März, im Zimmertheater Premiere feiert, laufen auf Hochtouren. Das Improtheater „Mit Liebe ohne Plan“ kam beim Publikum im ausverkauften Haus bestens an, und mit der Förderung des „Aller.Land“-Programms, konnte das Kinderstück „Der gestiefelte Kater“ mitfinanziert werden.