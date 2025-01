Nagolder Neujahrsempfang „Mutig sein, neue Wege zu gehen“

Nichts bleibt wie es ist: Der Neujahrsempfang der Stadt zieht so viele Menschen an wie nie. Soll bald zum Bürgerempfang werden. Und auch in der Stadt selbst wird es so manches Neue geben. Darauf bereitete Oberbürgermeister Jürgen Großmann das Publikum in der Stadthalle vor – Bauhaus-Knaller inklusive.