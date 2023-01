Lebte Goethe einst in Rötenberg?

Theater in Rötenberg

4 Hoch her ging es beim Theater in Rötenberg. Foto: Herzog

Wer bitteschön ist Johann Wolfgang von Goethe? Ein Schlagersänger, Deutschlehrer oder gar Reichskanzler der Weimarer Republik? Weder noch und auch die Geschichte Rötenbergs muss nicht neu geschrieben werden.















Link kopiert

Aichhalden-Rötenberg - Die 48. Auflage des Theaters des Sportvereins Rötenberg hatte es mal wieder in sich.

In der Komödie "Es irrt der Mensch, so lange er strebt" von Bernd Gombold brillierte die Theatergruppe unter der Regie von Sissi Joos mit viel Situationskomik, schauspielerischem Können und körperlichen Auseinandersetzungen.

Maskenbildnerinnen leisten ganze Arbeit

Die Besucher – an beiden Aufführabenden war die Mehrzweckhalle voll besetzt – hatte ihren Heidenspaß daran, fühlten sich bestens unterhalten und spendeten eifrig Szenenapplaus. Vor allem dürften sie wohl mit einem anderen Ende des Stücks gerechnet haben.

Reichlich zu tun hatten die Maskenbildnerinnen Lara Heinzelmann und Lara Pfau, die die Laiendarsteller in häufig wechselnde Kleider steckten und wie aus dem Ei pellten. Dagegen erlebte Souffleuse Jana Pfau einen geruhsamen Abend.

In dem heiteren Dreiakter spielten Zitate des Dichters Goethe und dieser selbst inhaltlich die Hauptrolle. Die naive, dafür hübsche Bürgermeister-Sekretärin und Geliebte Sonja Maus (Stephanie Falter) hielt trotz der wiederholten Belehrung ihres korrupten und machtgierigen Chefs Richard Schnösel (Michael Schwab) Goethe für einen Schlagersänger, der noch nie Rötenberg aufgetreten ist.

Karton mit Akten entdeckt

Um dem Wirt Johannes Wärter (Michael Huuck) dessen Kneipe "Zur eisernen Faust" abzuluchsen, ist dem Bürgermeister jedes Mittel recht. Dessen Absicht, das Gasthaus abzureißen und Parkplätze zu bauen, erfährt eine totale Wendung, als Putzfrau Rosi Maier (Tanja Huuck) auf dem Dachboden einen Karton mit Akten aufstöbert. Stammgast und Obdachloser Willi (Ralf Eckert) identifiziert den Inhalt als "Goethe-Originale". Der Bürgermeister wittert darin Ruhm und Macht für den Ort, in erster Linie jedoch für sich selbst.

Zusammen mit den Gemeinderäten Klara Schnalzer (Sissi Joos), die mehr Zeit beim Friseur denn bei der Arbeit verbringt und Florian Brenner (Janosch Meng), dem Möchtegern-Kreisbrandmeister, werden die kuriosesten Vermarktungspläne geschmiedet und eine Pressekonferenz einberufen.

Gebäude unter Denkmalschutz

Dafür müssen sich Willi und der Gastwirt in Schale schmeißen, schließlich machen Kleider Leute. Mit Elli (Steffi Eckert) stellt sich wie aus heiterem Himmel die vermeintliche Leiterin des Goethe-Instituts vor und stellt Zuschüsse in 80-prozentiger Höhe für bauliche Maßnahmen in Aussicht.

Die Bedingungen sind nicht ohne. Das Gebäude muss unter Denkmalschutz gestellt, die Gaststube renoviert und darüber amtliche Wohnungen eingerichtet werden. Außerdem müssen die Mitarbeiter der in "Goethe-Haus Rötenberg" umbenannten Wirtschaft unbefristete Arbeitsverträge erhalten. In all das willigt der Bürgermeister schriftlich ein, nichts ahnend über Ellis Rachegelüste, die er einst als Praktikantin im Rathaus erfolglos begrapschte und sie darauf entließ.

Kartenhaus fällt in sich zusammen

Schon die Bestellung der neuen Ortseingangsschilder "Kultur-Hauptstadt-Europas" geht aufgrund fehlender Rechtschreibkenntnisse von Sekretärin Maus völlig schief (Kult-Uhr Hauptstadt eurer Opas). Als bei einer Pressekonferenz mit dem ARD-Brennpunkt die Dokumente sich als Fälschung herausstellen, fällt das Kartenhaus jäh in sich zusammen.

Die Mine des erblassten Bürgermeisters hellt sich jedoch sofort wieder auf, als er von dem Ortsarchivar einen Anruf erhält, Schiller könnte mal in Rötenberg gewesen sein. Also alles wieder auf Anfang?

Regisseurin Sissi Joos hatte nach der Vorstellung der Bühnenakteure durch Sportvorstand Heiko Friedrichs viel Lob für Stylistinnen und Souffleuse parat. Dem Trio habe die Arbeit Spaß bereitet und bei ihrem Debüt eine tolle Leistung hingelegt. Weitere jüngere Spieler dürften sich beim Verein gerne melden.

Auch dankte Joos Tobias Dieterle, Frank Hezel und Martin Scheerer für den Umbau der Bühnenkulisse während der Pause, Thomas Fuchs für die Filmaufnahme sowie Ralf und Steffi Eckert für die Erstellung des Programmhefts.