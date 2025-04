„Kaviar trifft Currywurst“ heißt die Komödie über Schein und Sein der Edelgastronomie von Winnie Abel, die vom Bauerntheater Pfaffenweiler an Ostern auf der Bühne der Turn- und Festhalle inszeniert wird.

Innerhalb von 24 Stunden muss eine etwas heruntergekommene Raucher-Eck-Kneipe „Zum warmen Würstchen“ in ein Edel-Lokal verwandelt werden, weil der neureiche Cousin (ein Adoptierter von und zu) der biederen Wirtin seine Aufwartung machen will.

Die Stammgäste legen sich mächtig ins Zeug. Und nicht nur die Kneipe verändert sich, auch die Gäste, die geben sich arrivierter. Das passt nicht jedem im Ort ins Konzept, am Wenigsten dem Inhaber der bereits existierenden gegenüber liegenden besseren Lokalität, und überdenkt Gegenmaßnahmen.

Lesen Sie auch

Zu diesem Typus gehört eigentlich auch der Ortsbürgermeister, der in den Fängen des liebenswürdigen, aber etwas schusseligen Lebensgefährten der Kneipenwirtin landet. Und dann taucht auch noch eine Gastro-Kritikerin auf. Am Besten sich überraschen lassen. Ein vergnüglicher Abend ist garantiert.

Die Schauspieler Imme Buchholz, Jens Ebner, Timmy Gür, Helen Huber, Katja Jaggy, Claudia Mahler, Liz Meyer, Ronny Munz, Melanie Neininger, Herbert Simon, Birgit Uhl, und Timon Vosseler werden alles versuchen, um dem Publikum, wie bisher in all den Jahren auch, einen vergnüglichen Theaterabend zu bereiten. Regisseur ist Pit Jessen, Souffleuse Liz Meyer, das Bühnenbild gestaltet Erich Neugart.

Termine und Tickets

Es gibt zwei Vorstellungen, am Karsamstag, 19. April, und am darauf folgenden Samstag, 26. April, jeweils um 20 Uhr in der Turn- und Festhalle Pfaffenweiler. Saalöffnung ist um 18.15 Uhr.

Karten gibt es an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in der Metzgerei Gür, in der Seifenmanufaktur Pfaffenweiler, im FC-Vereinsheim, Metzgerei Staiger Villingen und bei Gaby Günthner im Brestenberg. Der Eintrittspreis beträgt neun Euro, Jugendliche unter 18 Jahren erhalten an der Abendkasse drei Euro ermäßigt. Die Bewirtung übernehmen der Judo-Club Pfaffenweiler sowie der Fanfarenzug der Glonki-Gilde.