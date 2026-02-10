Theater in Neuweiler: Die Schauspieler der Biesmugga strapazieren die Lachmuskeln der Zuschauer

Bisher hatten 450 Gäste ihren Spaß an der Komödie „Lass die Sau raus“. Wegen der großen Nachfrage gibt es am Samstag, 21. Februar, eine weitere Vorstellung im Bernecker Sportheim.
So radikal wie lautstark postulierend, „Schluss mit den Lebensmittelskandalen“ und „wir rufen auf zum Fleisch- und Wurstboykott“, stürmen die Protestlerinnen Karin Heppner, Lotte Reischel und Selma Sulzbach durch die Zuschauerreihen ins Biesmugga-Theater der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg und verteilen Flugblätter.