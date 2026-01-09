Theater in Neukirch: Gäste lassen sich Currywurst gern schmecken

Die Theatergruppe der Sportfreunde Neukirch traf den Geschmack des Publikums. Das Stück „Kaviar trifft Currywurst“ lockte an zwei Abenden fast 600 Besucher.
Zum Jahresabschluss 2025 fanden an zwei Abenden Aufführungen des Stücks „Kaviar trifft Currywurst“ von Winnie Abel statt. Die erste Aufführung mit anschließender Tombola war bereits Anfang Dezember ausverkauft. Und auch die Wiederholung war bis auf wenige freie Plätze erneut fast ausverkauft und wurde von einem begeisterten Publikum gefeiert. So lautet die Bilanz der Sportfreunde in einer Mitteilung.