Theater in Neuenburg: Die „Klapsmühli uf Schiene“ sorgt für Stimmung

Die Markgräfler Lachbühne begeistert mit ihrem neuen Stück „Stress im Champus-Express“ das Publikum im Neuenburger Stadthaus.
Der Name Lachbühne ist stets auch Programm. So hatte das Publikum auch bei der neuen Komödie „Stress im Champus-Express“ von Bernd Spehling wieder viel zu lachen. Auch ohne Regisseur lief das Stück wie am Schnürchen. Der langjährige Regisseur Peter Steinbeck hat im vergangenen Jahr angekündigt kürzer treten zu wollen. Das Team hatte sich die Regiearbeit untereinander aufgeteilt, unter Federführung von „Spielertrainerin“ Beate Berger.