Theater in Nagold: „Vorhang auf“ für Liebelei, Halbwahrheiten und Moral

„Vorhang auf!“, das Ensemble der Seminarturnhalle, steht in den Startlöchern für die Aufführungen von „Die Wahrheit“ im Herbst. Darin geht es um Liebe und Lügen.
Es heißt wieder „Vorhang auf!“ in der Seminarhalle Nagold. Im Herbst zeigt die Nagolder Theatertruppe „Vorhang auf“ die als Kammerspiel angelegte Komödie „Die Wahrheit“ von Florian Zeller, einem der meist aufgeführten französischen zeitgenössischen Autoren; Untertitel „Von den Vorteilen, die Wahrheit zu verschweigen, und den Nachteilen, sie zu sagen“.