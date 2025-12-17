Theater in Nagold: Publikum sieht eine Hymne an das Leben

Das Theater Eurodistrict Baden-Alsace führte in der Stadthalle „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ auf. Das Nagolder Publikum war hingerissen.

Zweifellos zählt Eric-Emmanuel Schmitts „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ als vielgespielte Theaterfassung, später als Erzählung verfasst, zu den Klassikern der modernen Literatur. Nun brachte das Theater „Eurodistrict Baden-Alsace (BAAL)“ aus Offenburg eine ganz neue, mitreißende Version als „musikalisches Weltentheater“ auf die Bühne der Nagolder Stadthalle.

Und der Begriff ist in der Inszenierung von Edzard Schoppmann tatsächlich Programm. Schon zum Auftakt wird musiziert, gesungen, getanzt, wobei die Straßburger Gitarristin und Percussionistin Clémence Leh und der Acherner Musiker Murat Bay mit verschiedenen Klängen durch das Stück hindurch immer wieder fernöstliche und französische Musikstile verweben und so eine Verbindung zwischen dem Paris der 1960er-Jahre und dem Orient schaffen.

Das minimalistische Bühnenbild von Edzard Schoppmann lässt hinter einem Prospekt von verschiedenen Rollos immer wieder Figuren wie Schattenrisse erscheinen oder wechselnde Personen vor und hinter den Jalousien auftreten.

Parabel über Sinnsuche

Die zentrale Figur, Monsieur Ibrahim, der „Araber von der Ecke“, stammt eigentlich aus Ostanatolien und führt mit seiner „épicerie“ in der Rue Bleue ein bescheidenes, aber zufriedenes Leben. Jean-Michel Räber überzeugt in dieser Parabel über Sinnsuche und Toleranz, die gleichzeitig eine Hymne an das Leben ist, als warmherzig-väterlicher Mentor von Moses alias „Momo“, der unter der Kälte und den Maßregelungen seines physisch wie mental meist abwesenden Vaters leidet.

Längst hat Monsieur Ibrahim bemerkt, dass Momo wegen knapper Haushaltskasse immer wieder etwas aus den Regalen mopst, doch er begegnet dem Pubertierenden weiter mit Respekt. Nicht nur erspürt er den Kummer Momos, sondern er wird zu dessen weisem Brückenbauer in die Erwachsenenwelt hinein, verrät Kochtricks, lehrt Gelassenheit, vor allem die Kraft des Lächelns – und einen neuen Blick aufs Leben.

Kleine Wege zum Glück

Während der verbitterte Vater „in den Mauern seiner Gelehrtheit eingeschlossen“ bleibt und seinen Sohn permanent mit dem angeblich fortgelaufenen älteren Bruder vergleicht, entdeckt Momo kleine Wege zum Glück: Bei den Prostituierten der „Rue du Paradis“, bei einem Spaziergang durch das „schöne“ Paris mit Monsieur Ibrahim oder einer gemeinsamen Reise ans Meer.

Das größte Abenteuer beginnt aber nach dem Suizid von Momos Vater, denn Momo, inzwischen von Monsieur Ibrahim adoptiert, und sein väterlicher Freund machen sich auf eine lange Reise in die ursprüngliche Heimat des Kolonialwarenhändlers.

Markus Schultz als Momo, der sich seiner plötzlich auftauchenden Mutter kühl verleugnet (Marilena Weichert in Mehrfachrollen), ist in dieser Inszenierung einfach eine Wucht! Er hat nicht nur einen Mammuttext zu bewältigen, mal als Erzähler, dann als Momo selbst, sondern fasziniert durchweg in seiner lebhaften, facettenreichen Gestaltung der umfangreichen Rolle(n).

Lebendige Inszenierung

Nach Ibrahims Tod betreibt er zufrieden dessen Laden weiter, denn er hat spürbar viele Lektionen über das Leben gelernt, nicht zuletzt durch den geerbten Koran mit den darin eingelegten, symbolischen Jasminblüten. Im Nachspann, als erwachsener Familienvater, kann er sich sogar seiner Mutter wieder offen annähern.

Von dieser zwischen melancholischen und heiteren Tönen pendelnden Suche nach Glück und Lebebenssinn war das Nagolder Publikum schlichtweg hingerissen und spendete immer wieder herzlichsten Applaus für diese ungewöhnlich lebendige Inszenierung des grenzübergreifenden Ensembles.