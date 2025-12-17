Theater in Nagold: Publikum sieht eine Hymne an das Leben

Das Theater Eurodistrict Baden-Alsace führte in der Stadthalle „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ auf. Das Nagolder Publikum war hingerissen.
Zweifellos zählt Eric-Emmanuel Schmitts „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ als vielgespielte Theaterfassung, später als Erzählung verfasst, zu den Klassikern der modernen Literatur. Nun brachte das Theater „Eurodistrict Baden-Alsace (BAAL)“ aus Offenburg eine ganz neue, mitreißende Version als „musikalisches Weltentheater“ auf die Bühne der Nagolder Stadthalle.